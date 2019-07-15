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億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

香港反送中抗議活動持續擴大，香港富豪憂心資金將受長期政治因素影響，而出走新加坡

彭博資訊報導，近期香港反送中抗議導致資金由香港流往新加坡、倫敦、紐約及其他城市，而當中新加坡因擁有政治穩定性、語言、地域優勢等，總值2.4兆美元的新加坡資產管理業受惠最多。

匿名亞洲財富管理經理表示，新加坡近幾周收到大量來自香港的資金。根據匿名香港銀行家，近期做金融諮詢的富豪，大部分為擁有1000萬至2000萬美元的人，而非超級富豪，他們多半已將資金移走，。

香港一律師事務所經營夥伴表示，即使反送中遊行終將結束，顧客仍憂心香港即將改變，必須為此做好準備。

根據某銀行執行長，自香港反送中遊行開始，向他們做金融諮詢的顧客比平時增高四倍。該執行長表示，他的顧客尚未移動資金，不過正在建立管道以備不時之需，香港若發生重大事件時，可以迅速將資金轉出。

新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）表示，上個月與金融機構開會討論後，沒有徵兆顯示企業或基金的明顯移動。

香港匿名銀行家表示，顧客最大擔心是以長期看來，將資金放在香港是否安全。與此同時，多數顧客已經開始在海外設立戶頭讓資金轉出更簡單快速。

截至目前為止，香港基於其地理位置、開立銀行戶頭相較簡單以及語言因素，仍是中國大陸富豪最喜愛的地方。

香港富豪憂心政治局勢，資金出走新加坡。圖為新加坡金融中心。法新社
香港富豪憂心政治局勢，資金出走新加坡。圖為新加坡金融中心。法新社
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