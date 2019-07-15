WSJ：生產線移出中國 美國製造商走了就不回去了

2019-07-15 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美中貿易戰進入第二年，華爾街日報訪問多家美國製造商發現，這些企業許多都計畫在這一、兩年內把全部或大部分的生產線移出中國，避開被課徵高額關稅。業者表示，一旦走了，就不會再回去了。

美國家具製造商Lovesac執行長Shawn Nelson說：「我們非常積極把生產移到越南。」今年開始，該公司在中國生產的家具占比今年開始，已經從原先的75%，降低到60%。他表示，計畫在明年底以前，把所有生產移出中國。

華爾街日報說，貿易紛爭預期會打持久戰，生產線移出中國的美國企業推進了全球製造業供應鏈重組，因為他們說他們將會維持離開中國的營運模式。Nelson就說：「一旦你搬走，你就不會再回去。」

廠商設立的生產線必須花費相當的時間與資金，並且安排貨物運輸。正常情況下不會一再變動。據了解，今年5月美國對中國多項商品關稅提高到25%之後，促使製造商加速移出中國。

保冷箱製造商Yeti告訴華爾街日報，今年底會把絕大部分的軟質邊框保冷箱生產線移出中國。製造掃地機器人Roomba的iRobot今年在馬來西亞要開始新的生產線。休閒涼鞋Crocs製造商也估計明年以前，銷往美國的鞋在中國製造的占比將降低到10%以下。