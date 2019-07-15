戴爾財務長：目前尚未看到 貿易戰影響中國事業

2019-07-15 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



戴爾財務長Tom Sweet接受彭博電視訪問時表示，戴爾一直密切關注，但目前為止沒有看到美中關係惡化影響戴爾在中國業務。

Sweet說：「我們當然對此認真思考甚至感到憂心，但到目前為止，我們還沒有看到對中國業務的影響。」

Sweet不願證實戴爾正考慮將多達30%的筆記型電腦生產轉出中國的相關報導，僅表示，戴爾將繼續靈活運用遍布全球的25個製造設施。