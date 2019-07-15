戴爾財務長：目前尚未看到 貿易戰影響中國事業

相關新聞
美下半年飆股 點名「五顆星」2019-07-14 23:55
半導體市場何時大幅回春？IDC：恐怕得等後年2019-07-14 23:37
美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國2019-07-15 08:15
路透：美企最快兩周內 可恢復供貨華為2019-07-15 08:07
今天開盤前 五件國際事不可不知2019-07-15 06:59
非洲首富丹高特 民生商機全包了2019-07-14 23:58
埃及肥料巨擘 不怕貿易戰2019-07-14 23:58
OPEC祕書長 國際公關高手2019-07-14 23:58
臉書加密幣 法國也反對2019-07-14 23:57
熱帶風暴襲美 汽油看漲2019-07-14 23:57
美銀：新興市場9月觸頂2019-07-14 23:57
亞馬遜會員日 考驗當日到貨2019-07-14 23:57
鮑爾演說、美企財報 本周關鍵2019-07-14 23:57
遭限制出口高科技材料 南韓爭取WTO同情2019-07-14 23:28
明年工資只調2.9%嫌太低 南韓總統為無法履行承諾道歉2019-07-14 18:00
韓國工資僅調高2.9% 創10年最低水準2019-07-14 17:09
三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存2019-07-14 16:51
酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌2019-07-14 13:42
國際財經市場未來一周展望2019-07-14 13:29
澳洲禁塑膠袋一年 經濟學家疑弊大於利2019-07-14 13:21
頭一遭 蘇富比首拍賣運動鞋2019-07-14 13:18
英若全面回收瓶罐 估嘉惠經濟近800億2019-07-14 13:16
130億打水漂！墨西哥為何緊急腰斬「首都新機場」2019-07-14 10:51
認購價太低 百威亞太赴港IPO喊卡2019-07-13 23:11
伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈2019-07-13 23:11
雙印外貿關係 趨緊張2019-07-13 23:11
小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！2019-07-12 11:23
英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認2019-07-11 23:32
【彭博專欄】Fed降息？話別說太早2019-06-12 23:58
彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆2019-06-09 23:18
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
亞馬遜明啟動Prime Day會員日 眾零售商搶搭商機2019-07-14 20:42
臉書加密幣Libra 美、日、法三國齊緊盯2019-07-14 18:31
熱帶風暴來襲！墨西哥灣七成原油停產 汽油恐大漲2019-07-14 17:50
熱門文章
大陸男烏克蘭娶老婆逆轉人生 今更住大屋有泳池2019-07-14 21:57
華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知2019-07-14 15:26
川普下令逮捕！美境內約110萬非法移民驚慌 各地出現示威抗議2019-07-14 14:52
苦等7小時美婦成機上唯一乘客 兒子機長：做媽媽私人機師2019-07-14 22:17
車裡有三個陌生小孩仍要偷車 男子被路人私刑打死2019-07-14 17:38
今天開盤前 五件國際事不可不知2019-07-15 06:59
美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國2019-07-15 08:15
三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存2019-07-14 16:51
影／曼哈頓大停電 時報廣場陷漆黑 百老匯街頭演出2019-07-14 17:38
貿易黑名單衝擊 華為計畫大砍美研發人力2019-07-14 23:18
美下半年飆股 點名「五顆星」2019-07-14 23:55
日本10歲男童稱學校無用 輟學在家做YouTuber2019-07-14 15:59
半導體市場何時大幅回春？IDC：恐怕得等後年2019-07-14 23:37
登月臨時喊卡！ 印度飛船二號現技術問題延後發射2019-07-15 08:36
貿易戰推升東南亞熱度 四市場最被看好2019-07-14 10:44
美提三方會談化解日韓緊張 韓媒：美失望日本未回應2019-07-14 22:36
至少11人受害…誣陷無辜民眾藏毒 前副警長被控52罪2019-07-14 23:23
奈國「將軍」 資產遍布三大洲2019-07-14 23:58
黑名單效應持續發酵 華為傳將大砍美國研發部門員工2019-07-14 17:57
馬克宏國慶閱兵 大秀歐洲軍力2019-07-14 22:48
民主黨新舊領導力內訌 川普再批4新晉女議員2019-07-15 03:03
臉書加密幣Libra 美、日、法三國齊緊盯2019-07-14 18:31
熱帶風暴來襲！墨西哥灣七成原油停產 汽油恐大漲2019-07-14 17:50
怎麼忍心吃狗狗！韓國動保團體抗議 業界同場辦狗肉試吃會2019-07-14 15:47
路透：美企最快兩周內 可恢復供貨華為2019-07-15 08:07
酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌2019-07-14 13:42
非洲首富丹高特 民生商機全包了2019-07-14 23:58
歐美關係緊張 法國國慶閱兵秀歐陸軍事合作力量2019-07-14 22:40
迫於現實？當年反川普 數百共和黨國安專家轉向2019-07-14 15:57
黃背心燒毀的知名餐廳重新開張 是否為法國穩定象徵？2019-07-14 14:39
飛行滑板驚艷法國慶遊行 暗示軍用指日可待2019-07-14 21:52
星際爭霸 馬克宏宣布建法國太空司令部2019-07-14 15:38
非法移民搜捕員工不敢上班 美國缺工更嚴重2019-07-14 15:18
英警下令禁刊外洩文件 政界、媒體：侵犯新聞自由2019-07-14 23:38
外洩電文揭密：川普退出伊朗核子協議 出於私怨…2019-07-14 23:44
無人戰車有譜 美明年3月測試射擊2019-07-14 18:17
挑戰第4登月國 印度今射月球飛船二號2019-07-14 23:38
紐約曼哈頓停電影響4.2萬人 時報廣場看板也熄滅2019-07-14 10:53
川普獄改 2200人將提早出獄 這些工作培訓擠爆2019-07-14 23:20
亞馬遜明啟動Prime Day會員日 眾零售商搶搭商機2019-07-14 20:42
留言