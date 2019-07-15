美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國

2019-07-15 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華爾街日報報導，美中貿易戰進入第二年，美國製造商將部分產能移出中國，但沒有證據顯示，拉高關稅後，他們如川普政府所期望的將工廠遷回美國。

生產Crocs鞋、Yeti啤酒冰桶、Roomba掃地機器人，以及GoPro攝影機的公司都跑到其他國家生產，以避免產品銷美被課徵高達25%的關稅。蘋果公司也在考慮，將部分裝置的最終組裝線移出中國。

家具製造商Lovesac公司目前約有60%的家具在中國生產，比率低於年初的75%。該公司執行長尼爾森說：「我們很積極遷廠至越南。」他計劃年底前不再在中國生產。

將生產線移出中國的美企執行長表示，他們預計保持這個狀況，因為設置新廠和移轉產能既花錢又花時間。這些公司說，5月起中國銷美商品關稅自10%提高至25%之後，生產線的移轉加速。尼爾森表示：「一旦走了就不會回去。」

根據美國人口普查局，截至5月底的一年間，自中國進口商品比去年下滑12%，是十年前金融危機之後最大減幅。

此一減幅的最大受益者是其他低生產成本的亞洲國家，例如越南、印度、台灣和馬來西亞。他們的出口出現急劇增長，但有人指控，其中一部分來自沒有重大加工、僅為避開關稅的中國產品「繞道」行為。

美國企業的舉措加速全球製造業供應鏈的重新排序，以便因應長期的不平衡貿易關係。但美國製造商並未如川普政府所期待的把工廠遷回美國。

儘管自其他亞洲國家的進口攀升，美國5月的製造業產出減少1.5%。美國ISM製造業採購經理人指數6月再次下滑，降至2016年來最低水準。