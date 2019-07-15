今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-15 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股已處於新高，財報季面臨處處地雷的情況更甚已往，絕不容許太多閃失。路透 分享 facebook

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾形同預告本月篤定降息的加持之下，美國股市上周五繼續上漲，三大指數同步創收盤新高。能否再登巔峰，要看本周起美國企業財報季的表現。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美股再登頂？要提防財報暗藏地雷

標普500指數周五漲0.6%，首度收在3,000點之上；道瓊指數繼周四攻克27,000點關卡後，又漲243點，再創27,332點的歷史新猷。那斯達克綜合指數漲0.6%，也收在歷史新高8,244點。

美國降息大勢既已確立，市場焦點轉到本周開始的企業財報季，由花旗集團、摩根大通率先揭曉財報成績。據FactSet統計，標普500指數第2季獲利料下滑2.9%。已對第2季發布財測的114家企業中，77%發表偏空的預測。

Bleakley顧問集團投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「如果數字不符預期，股市震盪難免。由於關稅和經濟成長走緩的關係，加上美股已處於新高，財報季面臨處處地雷的情況更甚已往，絕不容許太多閃失。」

●兩大記憶體爆雙漲效應

日本管制三大電子業關鍵耗材輸韓，全球記憶體龍頭三星啟動緊急應變計畫，將把庫存耗材優先用於獲利主軸的DRAM生產，縮減目前缺乏獲利動能的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）投片，減產幅度逾二成。

本報分析，若日韓貿易談判再僵持，下季DRAM合約價也將止跌反彈，出現NAND與DRAM兩大記憶體「雙漲」效應。

●華為計劃大砍美研發人力

華爾街日報引述消息人士報導，華為正計劃大幅裁減美國研發子公司Futurewei人力，可能影響上百名員工，目前已有數名職員接到解聘通知，且近期可能宣布更多的裁員消息。

Futurewei在德州、加州、華盛頓等全美各地共聘有約850名員工。知情人士說，華為還沒決定要裁撤的人數，但該公司之前預估，裁員人數可能達上百人，華為也已讓在美國的一些中國籍員工選擇是要回國、還是要留在華為。

●亞馬遜「Prime Day」開跑

亞馬遜年度盛事「Prime Day」會員日今天開跑，亞馬遜「Prime Day」在太平洋時間15日午夜開跑，今年折扣促銷活動期間更將是五年來首度延長到兩個整天，且每五分鐘將推出新折扣，鼓勵會員不斷回網站採購。

對亞馬遜而言，Prime Day的重點在於增加會員，其次才是會員採購所帶來的營收，但研究公司CFRA預期，今年Prime Day將成為亞馬遜史上最大的購物節活動。Coresight研究公司預估，今年Prime Day活動期間，亞馬遜的全球銷售將達58億美元，遠高於去年的39億美元。

●貿易對中國經濟的影響

中國今天將發布第2季GDP和6月經濟數據，可以一窺貿易戰對中國經濟是否有影響。10:00公布中國第2季GDP（預估為6.2%，前值為6.4%），中國6月工業增加值（預估為5.2%，前值為5%）。