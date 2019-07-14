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半導體市場何時大幅回春？IDC：恐怕得等後年

2019-07-14 23:37經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

貿易戰疑慮已使得美國半導體類股近月來走勢上下震盪，不過業界認為，半導體產業的大幅復甦可能得等到明年之後。

財經網站《TheStreet》報導，在上周舉行的美國國際半導體展上，研究人員與分析師討論一個許多科技投資人都想知道的問題：「我們將在短期內看到半導體市場重現強勁成長時期嗎？」

根據研調機構IDC的半導體研究副總裁馬瑞拉斯（Mario Morales）的說法，簡言之，是有可能見到的，但將不會在極短時間內發生。

馬瑞拉斯預期，半導體市場2019年營收將下滑10%，很大一部分因素是由記憶體領域價格低迷所拖累。到了明年，雖然市況可望改善，但也不會帶來爆發式的成長。

馬瑞拉斯說：「預期市場要到2020年之後才會復甦。我認為將不會花更久的時間，但記憶體公司可能會等久一點…這些廠並未關閉產能。」

包括輝達（Nvidia）、英特爾（ Intel）、博通（Broadcom）與其他公司在內的半導體股票在5月受沉重打擊，部分原因是貿易戰疑慮，當時美國祭出華為禁令，其他總體經濟因素也造成影響。隨著博通在6月調降全年展望，並警告投資人不要期望今年見到景氣回升，這進一步增添半導體類股的黯淡情緒。不過稍後美光（Micron）表示，預期記憶體晶片在下半年回升，又引發一些樂觀情緒。

研調機構Objective Analysis半導體分析師Jim Handy則形容2019年景氣為「半導體史上最糟下滑情勢」，他將這次的崩跌大致歸因於2017、2018這兩年半導體業創下獲利佳績後，出現大量資金過剩，因而衝擊價格。

IDC的研究指出，2020年將是無成長的一年，不過到2021年，半導體市場預估將以5%的幅度重返成長，主要是具有新運算需求的新型產品大量生產，這些產品範圍從連網的醫療裝置、風力發電機涵蓋到自駕車與自動販賣機。

另一項未來幾季可能影響半導體類股投資人的大趨勢是：更多的整併，儘管總體經濟展望仍甚具不確定性。

馬瑞拉斯指出，併購動能幾乎沒有減速，最近期的大型併購案例為輝達在3月時以70億美元收購以色列伺服器晶片廠商Mellanox。他認為在未來幾年，聚焦工業或車用領域的半導體業者很可能會炙手可熱。

（路透）
（路透）
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