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亞馬遜明啟動Prime Day會員日 眾零售商搶搭商機

2019-07-14 20:42經濟日報 記者陳律安╱即時報導

亞馬遜已成功打造了一個新的購物節「亞馬遜Prime Day」會員日，類似「7月的黑色星期五」。許多零售商也正摩拳擦掌，搶搭這波網購商機。

第五屆亞馬遜Prime Day從太平洋時間15日午夜開鑼，今年的折扣促銷活動將持續整整兩天，每五分鐘將推出新折扣，鼓勵Prime會員不斷回網站採購。

市調機構 佛瑞斯特研究公司（Forrester Research）分析師柯達莉說：「毫無疑問，對亞馬遜而言，Prime Day將是另一個大受歡迎的活動，特別是在延長折扣時間、且（亞馬遜）辛苦與很多供應商合作談成折扣之後。」

研調Coresight Research預估，在今年Prime Day活動的兩天期間，亞馬遜全球銷售將達58億美元，遠高於去年38億美元。亞馬遜並未揭露Prime Day的營收。

然而，亞馬遜今年的Prime Day將遭逢更嚴峻的挑戰，如沃爾瑪、百思買、目標百貨、eBay等對手零售商已有多年實戰經驗，因應Prime Day的策略已臻完善，並紛紛推出自家折扣。

目標百貨也將於本周一、周二推出「折扣日」，家具打六折、一些小家電及廚具打七折、玩具、運動用品、寢具也有折扣。目標百貨提供的誘因包括不必是會員也能打折，並從去年的單日折扣日擴大到兩日。

eBay更調侃亞馬遜去年的Primeday網站時而停擺，「如果歷史重演，亞馬遜網站那天又當機」，eBay將做更多生意。eBay從15日起推出「跳樓大拍賣」，一線品牌產品打五折，且免運費，

市調機構尼爾森資深副總貝吉安諾說：「這將是史上競爭最激烈的Prime Day。」，約有超過250個零售商摩拳擦掌、準備大打折扣戰，欲藉Prime Day的光環效應大發利市。

亞馬遜專屬Prime會員的Prime Day，已成購物世界一年一度的夏季軍力展演，得以向對手「秀肌肉」並拉抬季度銷售額，更重要的是，亞馬遜能藉此吸引新的Prime會員加入。

亞馬遜明推Prime Day會員日。路透。
亞馬遜明推Prime Day會員日。路透。
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