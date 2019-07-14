臉書加密幣Libra 美、日、法三國齊緊盯
全球最大社群網站臉書日前宣布將推出自家的加密幣Libra，引起全球關注，各國政府對此也嚴陣以待。據報導，美國證管會（SEC）正在評估這個貨幣是否該接受其監管，日本政府也正在研究這種貨幣對貨幣政策和金融監管的影響，法國則持反對立場。
華爾街日報引述消息人士報導，SEC正在評估是否應該將Libra歸類為指數型股票基金（ETF），這是唯一可能獲得SEC批准的分類。
路透則引述日本政府消息來源報導，一個由日本央行、財務省和金融廳成員組成的工作小組，上周已召開會議，討論Libra對貨幣政策和金融監管的可能影響。
金融時報也引述法國財政部消息來源報導，法國準備反對臉書所提出的這種Libra幣，並表示不允許民間公司推出這種相當於國幣的貨幣，這是一條不可跨越的紅線。
臉書這項名為Libra的數位貨幣計畫，將成為本周（17、18日）在法國舉行的七大工業國集團（G7）財長會議的主要討論議題之一。
美國總統川普和聯準會（Fed）主席鮑爾日前都對Libra的設立表示關切，強調這種數位貨幣可能具有洗錢、消費者保護和金融穩定性等風險。川普並表示，Libra不會有地位和可靠性。法國財長勒梅爾日前也表示，他將努確保Libra無法與國家主權貨幣競爭。
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