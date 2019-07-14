臉書加密幣Libra 美、日、法三國齊緊盯

2019-07-14 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



全球最大社群網站臉書日前宣布將推出自家的加密幣Libra，引起全球關注，各國政府對此也嚴陣以待。據報導，美國證管會（SEC）正在評估這個貨幣是否該接受其監管，日本政府也正在研究這種貨幣對貨幣政策和金融監管的影響，法國則持反對立場。

華爾街日報引述消息人士報導，SEC正在評估是否應該將Libra歸類為指數型股票基金（ETF），這是唯一可能獲得SEC批准的分類。

路透則引述日本政府消息來源報導，一個由日本央行、財務省和金融廳成員組成的工作小組，上周已召開會議，討論Libra對貨幣政策和金融監管的可能影響。

金融時報也引述法國財政部消息來源報導，法國準備反對臉書所提出的這種Libra幣，並表示不允許民間公司推出這種相當於國幣的貨幣，這是一條不可跨越的紅線。

臉書這項名為Libra的數位貨幣計畫，將成為本周（17、18日）在法國舉行的七大工業國集團（G7）財長會議的主要討論議題之一。