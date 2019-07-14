親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

臉書加密幣Libra 美、日、法三國齊緊盯

2019-07-14 18:31經濟日報 記者易起宇╱即時報導

全球最大社群網站臉書日前宣布將推出自家的加密幣Libra，引起全球關注，各國政府對此也嚴陣以待。據報導，美國證管會（SEC）正在評估這個貨幣是否該接受其監管，日本政府也正在研究這種貨幣對貨幣政策和金融監管的影響，法國則持反對立場。

華爾街日報引述消息人士報導，SEC正在評估是否應該將Libra歸類為指數型股票基金（ETF），這是唯一可能獲得SEC批准的分類。

路透則引述日本政府消息來源報導，一個由日本央行、財務省和金融廳成員組成的工作小組，上周已召開會議，討論Libra對貨幣政策和金融監管的可能影響。

金融時報也引述法國財政部消息來源報導，法國準備反對臉書所提出的這種Libra幣，並表示不允許民間公司推出這種相當於國幣的貨幣，這是一條不可跨越的紅線。

臉書這項名為Libra的數位貨幣計畫，將成為本周（17、18日）在法國舉行的七大工業國集團（G7）財長會議的主要討論議題之一。

美國總統川普聯準會（Fed）主席鮑爾日前都對Libra的設立表示關切，強調這種數位貨幣可能具有洗錢、消費者保護和金融穩定性等風險。川普並表示，Libra不會有地位和可靠性。法國財長勒梅爾日前也表示，他將努確保Libra無法與國家主權貨幣競爭。

臉書計劃推出的加密幣Libra，引起全球關注，美、日、法政府都對其嚴陣以待。 ...
臉書計劃推出的加密幣Libra，引起全球關注，美、日、法政府都對其嚴陣以待。 路透
分享

法國川普聯準會
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

熱帶風暴來襲！墨西哥灣七成原油停產 汽油恐大漲

2019-07-14 17:50

三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存

2019-07-14 16:51

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

130億打水漂！墨西哥為何緊急腰斬「首都新機場」

2019-07-14 10:51

韓國工資僅調高2.9% 創10年最低水準

2019-07-14 17:09

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

國際財經市場未來一周展望

2019-07-14 13:29

澳洲禁塑膠袋一年 經濟學家疑弊大於利

2019-07-14 13:21

頭一遭 蘇富比首拍賣運動鞋

2019-07-14 13:18

英若全面回收瓶罐 估嘉惠經濟近800億

2019-07-14 13:16

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

濫用個資 臉書被罰1500億

2019-07-14 00:03

美股三指數 飆新高

2019-07-13 23:41

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

認購價太低 百威亞太赴港IPO喊卡

2019-07-13 23:11

【伊爾艾朗專欄】歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

雙印外貿關係 趨緊張

2019-07-13 23:11

美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40

聲稱為了改良技術 Google：會聽語音助理錄音

2019-07-13 01:42

戴姆勒又調降獲利展望

2019-07-13 01:42

砸7億美元 亞馬遜將教員工新技能

2019-07-13 01:42

亞馬遜開發高階Echo聲控機器人

2019-07-13 01:42

星上季GDP增0.1% 十年最低

2019-07-13 01:42

日韓貿易紛爭難解 美提三方會談

2019-07-13 01:42

文在寅承諾跳票 韓基本工資漲幅縮小

2019-07-13 01:42

鮑爾救經濟 扮「世界央行」總裁

2019-07-12 23:32

熱帶風暴 美農業新威脅

2019-07-12 23:26

美6月PPI升幅 高於預期

2019-07-12 23:23

全球原油庫存 意外增加

2019-07-12 23:23

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】勞動力流失 才是大問題

2019-07-06 23:24

【彭博專欄】債市熱潮…還沒看到盡頭

2019-07-06 02:46

美零食需求將回溫 業者卡位

2019-07-03 00:00

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58
看更多

熱門文章

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估百萬人受影響

2019-07-14 03:43

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

2019-07-14 09:00

54年來首度開放！埃及最古老金字塔建於西元前2600年

2019-07-14 09:09

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

紐約曼哈頓部分地區大停電 近4萬戶受影響

2019-07-14 08:37

哈佛加史丹佛畢業 希臘總理為何被譏智商只有5歲?

2019-07-13 22:40

索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21

美中貿易戰 進入靜默期

2019-07-13 23:11

聯邦眾議院國防修正案過關 限制川普出兵伊朗

2019-07-13 23:14

外洩電文：川普退出核協議 是要給歐巴馬難堪

2019-07-14 09:45

因新書翻臉！ 川普暴跳如雷 痛批萊恩「跛鴨」

2019-07-13 20:22

川普下令逮補！美境內約110萬非法移民驚慌 各地出現示威抗議

2019-07-14 14:52

鬆綁不夠！華為董座：美應徹底把華為從實體名單中除名

2019-07-13 19:28

梅克爾不自主顫抖 近6成德人看作私事

2019-07-13 22:57

關稅戰打到現在 為何美企不願回巢

2019-07-13 21:55

垃圾危機／全球垃圾大戰 五招解危機

2019-07-13 23:46

拜川普之賜 多少閣員成「砲灰」下台一身傷

2019-07-13 20:24

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

美股三指數 飆新高

2019-07-13 23:41

憂川普推特「追殺」 各國大使噤聲

2019-07-14 00:03

日本10歲男童稱學校無用 輟學在家做YouTuber

2019-07-14 15:59

美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

川普與波洛西的愛恨情仇 眾院四人幫之爭他罕見挺她

2019-07-13 20:23

星期人物／他被嘲笑只有5歲小孩智商 卻贏得希臘總理寶座

2019-07-14 00:03

貿易戰推升東南亞熱度 四市場最被看好

2019-07-14 10:44

垃圾危機／學者看政策：澳洲禁塑令 弊大於利

2019-07-13 23:46

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

車裡有三個陌生小孩仍要偷車 男子被路人私刑打死

2019-07-14 17:38

黃背心燒毀的知名餐廳重新開張 是否為法國穩定象徵？

2019-07-14 14:39

英外相：伊朗若保證被扣油輪不去敘利亞 將釋放歸還

2019-07-14 09:54

垃圾危機／日企南向 賺廢棄物發電財

2019-07-13 23:46

川普拒絕訂定鈾生產配額 核電業者叫好

2019-07-14 11:32

星際爭霸 馬克宏宣布建法國太空司令部

2019-07-14 15:38

將播爭議性紀錄片 烏克蘭電視台遭槍榴彈攻擊

2019-07-13 23:08

紐約曼哈頓停電影響4.2萬人 時報廣場看板也熄滅

2019-07-14 10:53

濫用個資 臉書被罰1500億

2019-07-14 00:03

三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存

2019-07-14 16:51

怎麼忍心吃狗狗！韓國動保團體抗議 業界同場辦狗肉試吃會

2019-07-14 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top