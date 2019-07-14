韓國工資僅調高2.9% 創10年最低水準

2019-07-14 17:09 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



中美貿易戰影響，與日本貿易關係更趨緊張，韓國經濟前景不佳情況下，韓國政府僅調高基本工資幅度2.9%，創10年來最低水準。勞工團體多半感到不滿意，認為南韓總統文在寅無法守住2020年1萬韓元的基本工資承諾。

往年升幅逾10%

根據韓國媒體《韓國先驅報》報導，韓國基本工資委員會，上週五已經決定2020年基本工資從目前的8350韓元（220台幣）升到8590 韓元（226台幣），升幅只有2.9%，遠不如2019年的10.9%、2018年的16.4%，並創有史以來升幅第三小的紀錄。

文在寅上任後，承諾改善勞工收入、提振國內消費，預期到2020年將最低工資提高到1萬韓元。不過，基本工資快速調高後對於中、小企業勞動成本造成很大的壓力，也引發不少民怨，不少小企業、便利商店須採取解聘兼職勞工降低成本，阻礙韓國就業市場的發展。

勞工團體對於2.9%基本工資升幅感到不滿意，認為文在寅不可能達到1萬韓元的目標，不會保住承諾。對此，韓國財政部長洪南基表示，2020年調升基本工資方案已經定案，沒計劃要求委員會再次審議，當前的決議反映了各種經濟因素。

經濟前景不佳

《韓聯社》報導引用韓國企劃財政部發布的《經濟動向綠皮書》提到，韓國出口和投資萎靡不振趨勢持續，這是財政部連續4個月將經濟形勢形容為不振。

綠皮書指出，中美貿易談判存在不確定性，製造業等全球經濟成長放緩，半導體產業不景氣、整體經濟環境惡化。針對可能再衝擊韓國經濟的日、韓貿易限制問題，韓國財政部表示，將全力管控日本出口管制等經濟風險，爭取補充預算案儘早獲得國會批准、執行，下半年將迅速推進促進投資、出口、消費的政策課題。

根據《日經亞洲評論》報導，2019年韓國政府大幅調升基本工資後，失業率增加至4.5%，文再寅上任前失業率維持在4%以下。另外，韓國2019年經濟成長率僅2.5%。

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