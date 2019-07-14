親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

韓國工資僅調高2.9% 創10年最低水準

2019-07-14 17:09台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

中美貿易戰影響，與日本貿易關係更趨緊張，韓國經濟前景不佳情況下，韓國政府僅調高基本工資幅度2.9%，創10年來最低水準。勞工團體多半感到不滿意，認為南韓總統文在寅無法守住2020年1萬韓元的基本工資承諾。

往年升幅逾10%

根據韓國媒體《韓國先驅報》報導，韓國基本工資委員會，上週五已經決定2020年基本工資從目前的8350韓元（220台幣）升到8590 韓元（226台幣），升幅只有2.9%，遠不如2019年的10.9%、2018年的16.4%，並創有史以來升幅第三小的紀錄。

文在寅上任後，承諾改善勞工收入、提振國內消費，預期到2020年將最低工資提高到1萬韓元。不過，基本工資快速調高後對於中、小企業勞動成本造成很大的壓力，也引發不少民怨，不少小企業、便利商店須採取解聘兼職勞工降低成本，阻礙韓國就業市場的發展。

勞工團體對於2.9%基本工資升幅感到不滿意，認為文在寅不可能達到1萬韓元的目標，不會保住承諾。對此，韓國財政部長洪南基表示，2020年調升基本工資方案已經定案，沒計劃要求委員會再次審議，當前的決議反映了各種經濟因素。

經濟前景不佳

《韓聯社》報導引用韓國企劃財政部發布的《經濟動向綠皮書》提到，韓國出口和投資萎靡不振趨勢持續，這是財政部連續4個月將經濟形勢形容為不振。

綠皮書指出，中美貿易談判存在不確定性，製造業等全球經濟成長放緩，半導體產業不景氣、整體經濟環境惡化。針對可能再衝擊韓國經濟的日、韓貿易限制問題，韓國財政部表示，將全力管控日本出口管制等經濟風險，爭取補充預算案儘早獲得國會批准、執行，下半年將迅速推進促進投資、出口、消費的政策課題。

根據《日經亞洲評論》報導，2019年韓國政府大幅調升基本工資後，失業率增加至4.5%，文再寅上任前失業率維持在4%以下。另外，韓國2019年經濟成長率僅2.5%。

【更多精采內容，詳見

韓國基本工資
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

130億打水漂！墨西哥為何緊急腰斬「首都新機場」

2019-07-14 10:51

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

國際財經市場未來一周展望

2019-07-14 13:29

澳洲禁塑膠袋一年 經濟學家疑弊大於利

2019-07-14 13:21

頭一遭 蘇富比首拍賣運動鞋

2019-07-14 13:18

英若全面回收瓶罐 估嘉惠經濟近800億

2019-07-14 13:16

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

濫用個資 臉書被罰1500億

2019-07-14 00:03

美股三指數 飆新高

2019-07-13 23:41

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

認購價太低 百威亞太赴港IPO喊卡

2019-07-13 23:11

【伊爾艾朗專欄】歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

雙印外貿關係 趨緊張

2019-07-13 23:11

美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40

抵制運動延燒 韓廉航取消飛日包機

2019-07-13 14:46

聲稱為了改良技術 Google：會聽語音助理錄音

2019-07-13 01:42

戴姆勒又調降獲利展望

2019-07-13 01:42

砸7億美元 亞馬遜將教員工新技能

2019-07-13 01:42

亞馬遜開發高階Echo聲控機器人

2019-07-13 01:42

星上季GDP增0.1% 十年最低

2019-07-13 01:42

日韓貿易紛爭難解 美提三方會談

2019-07-13 01:42

文在寅承諾跳票 韓基本工資漲幅縮小

2019-07-13 01:42

鮑爾救經濟 扮「世界央行」總裁

2019-07-12 23:32

熱帶風暴 美農業新威脅

2019-07-12 23:26

美6月PPI升幅 高於預期

2019-07-12 23:23

全球原油庫存 意外增加

2019-07-12 23:23

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】勞動力流失 才是大問題

2019-07-06 23:24

【彭博專欄】債市熱潮…還沒看到盡頭

2019-07-06 02:46

美零食需求將回溫 業者卡位

2019-07-03 00:00

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估百萬人受影響

2019-07-14 03:43

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

2019-07-14 09:00

54年來首度開放！埃及最古老金字塔建於西元前2600年

2019-07-14 09:09

紐約曼哈頓部分地區大停電 近4萬戶受影響

2019-07-14 08:37

哈佛加史丹佛畢業 希臘總理為何被譏智商只有5歲?

2019-07-13 22:40

索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21

美中貿易戰 進入靜默期

2019-07-13 23:11

聯邦眾議院國防修正案過關 限制川普出兵伊朗

2019-07-13 23:14

影／黑熊闖民宅偷吃搞破壞 鄰居黑狗勇猛驅離

2019-07-13 17:55

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

外洩電文：川普退出核協議 是要給歐巴馬難堪

2019-07-14 09:45

因新書翻臉！ 川普暴跳如雷 痛批萊恩「跛鴨」

2019-07-13 20:22

鬆綁不夠！華為董座：美應徹底把華為從實體名單中除名

2019-07-13 19:28

梅克爾不自主顫抖 近6成德人看作私事

2019-07-13 22:57

關稅戰打到現在 為何美企不願回巢

2019-07-13 21:55

川普下令逮補！美境內約110萬非法移民驚慌 各地出現示威抗議

2019-07-14 14:52

垃圾危機／全球垃圾大戰 五招解危機

2019-07-13 23:46

拜川普之賜 多少閣員成「砲灰」下台一身傷

2019-07-13 20:24

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

憂川普推特「追殺」 各國大使噤聲

2019-07-14 00:03

美股三指數 飆新高

2019-07-13 23:41

美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40

川普與波洛西的愛恨情仇 眾院四人幫之爭他罕見挺她

2019-07-13 20:23

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

星期人物／他被嘲笑只有5歲小孩智商 卻贏得希臘總理寶座

2019-07-14 00:03

垃圾危機／學者看政策：澳洲禁塑令 弊大於利

2019-07-13 23:46

貿易戰推升東南亞熱度 四市場最被看好

2019-07-14 10:44

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

日本10歲男童稱學校無用 輟學在家做YouTuber

2019-07-14 15:59

黃背心燒毀的知名餐廳重新開張 是否為法國穩定象徵？

2019-07-14 14:39

英外相：伊朗若保證被扣油輪不去敘利亞 將釋放歸還

2019-07-14 09:54

垃圾危機／日企南向 賺廢棄物發電財

2019-07-13 23:46

川普拒絕訂定鈾生產配額 核電業者叫好

2019-07-14 11:32

將播爭議性紀錄片 烏克蘭電視台遭槍榴彈攻擊

2019-07-13 23:08

濫用個資 臉書被罰1500億

2019-07-14 00:03

紐約曼哈頓停電影響4.2萬人 時報廣場看板也熄滅

2019-07-14 10:53

廣角鏡／迎法國國慶 浴火重生

2019-07-14 00:03

又一個被川普看不順眼 情報總監柯茨可能走人

2019-07-13 20:15

星際爭霸 馬克宏宣布建法國太空司令部

2019-07-14 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top