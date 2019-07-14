親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

杜紫宸4點預測「郭台銘險勝韓國瑜」 他神回4個字打臉

中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

頭一遭 蘇富比首拍賣運動鞋

2019-07-14 13:18聯合晚報 編譯季晶晶／路透紐約12日報導

蘇富比首辦運動鞋拍賣會，凸顯其地位已快速晉升至收藏品等級。圖為Nike的《回到未...
蘇富比首辦運動鞋拍賣會，凸顯其地位已快速晉升至收藏品等級。圖為Nike的《回到未來2》限量運動鞋款。 圖／翻攝自Nike官網
分享

紐約蘇富比拍賣行（Sotheby's）正舉辦有史以來的第一場運動鞋拍賣會，凸顯其地位已快速晉升至收藏品等級，動輒價值數十萬美元。

蘇富比和和潮鞋品牌Stadium Goods攜手合作，拍賣曾經生產上市的100雙稀有運動鞋，包括Nike首批跑步鞋之一的樣品鞋，拍賣前的估價區間最高達16萬美元（約台幣500萬元）。

Nike共同創辦人兼田徑教練包爾曼（Bill Bowerman）專為1972年奧運資格賽跑者設計的「月亮鞋」（Moon Shoe），當初僅生產12雙，拿出來拍賣的這雙是手工製成。

其他也拍賣的運動鞋包括Nike《回到未來2》2011年和2016年版限量款運動鞋，這雙鞋的靈感來自米高福克斯1989年主演的同名電影時腳上穿的自動綁帶鞋。2016年版的未來鞋，附有自動繫鞋帶功能，落槌價可望在5萬至7萬美元之間。

總部設在紐約的Stadium Goods公司共同創辦人麥菲斯特（John McPheters）發表聲明說：「我們一直在討論運動鞋是這一代的奢華時尚，能夠和蘇富比這樣有歷史和名氣的品牌合作，進一步證明此事。」這場11日開始、23日結束的網拍會，還會出現多雙高人氣限量鞋，品牌包括愛迪達、飛人喬丹和饒舌歌手肯伊威斯特名下的Yeezy鞋款。

蘇富比電子商務部門全球主管萬施（Noah Wunsch）說，運動鞋拍賣結合「藝術、文化和時尚」，代表該拍賣行又往擴大提供眾所豔羨奢侈品的方向跨出另一步。這些鞋直至23日之前都會在紐約蘇富比拍賣行公開展示。

運動鞋公開拍賣的最高落槌價是2017年透過加州運動紀念品拍賣公司SCP拍出的19萬373美元，那雙簽過名的Converse球鞋據傳喬丹在1984年奧運籃球決賽穿過。

蘇富比紐約運動家拍賣會電子商務
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

130億打水漂！墨西哥為何緊急腰斬「首都新機場」

2019-07-14 10:51

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

國際財經市場未來一周展望

2019-07-14 13:29

澳洲禁塑膠袋一年 經濟學家疑弊大於利

2019-07-14 13:21

英若全面回收瓶罐 估嘉惠經濟近800億

2019-07-14 13:16

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

熱門文章

註定失敗！犯人挖好地道要逃獄 卻通到警犬園區

2019-07-13 16:38

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估千萬人受影響

2019-07-14 03:43

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

2019-07-14 09:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top