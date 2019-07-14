頭一遭 蘇富比首拍賣運動鞋

2019-07-14 13:18 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／路透紐約12日報導



蘇富比首辦運動鞋拍賣會，凸顯其地位已快速晉升至收藏品等級。圖為Nike的《回到未來2》限量運動鞋款。 圖／翻攝自Nike官網 分享 facebook

紐約的蘇富比拍賣行（Sotheby's）正舉辦有史以來的第一場運動鞋拍賣會，凸顯其地位已快速晉升至收藏品等級，動輒價值數十萬美元。

蘇富比和和潮鞋品牌Stadium Goods攜手合作，拍賣曾經生產上市的100雙稀有運動鞋，包括Nike首批跑步鞋之一的樣品鞋，拍賣前的估價區間最高達16萬美元（約台幣500萬元）。

Nike共同創辦人兼田徑教練包爾曼（Bill Bowerman）專為1972年奧運資格賽跑者設計的「月亮鞋」（Moon Shoe），當初僅生產12雙，拿出來拍賣的這雙是手工製成。

其他也拍賣的運動鞋包括Nike《回到未來2》2011年和2016年版限量款運動鞋，這雙鞋的靈感來自米高福克斯1989年主演的同名電影時腳上穿的自動綁帶鞋。2016年版的未來鞋，附有自動繫鞋帶功能，落槌價可望在5萬至7萬美元之間。

總部設在紐約的Stadium Goods公司共同創辦人麥菲斯特（John McPheters）發表聲明說：「我們一直在討論運動鞋是這一代的奢華時尚，能夠和蘇富比這樣有歷史和名氣的品牌合作，進一步證明此事。」這場11日開始、23日結束的網拍會，還會出現多雙高人氣限量鞋，品牌包括愛迪達、飛人喬丹和饒舌歌手肯伊威斯特名下的Yeezy鞋款。

蘇富比電子商務部門全球主管萬施（Noah Wunsch）說，運動鞋拍賣結合「藝術、文化和時尚」，代表該拍賣行又往擴大提供眾所豔羨奢侈品的方向跨出另一步。這些鞋直至23日之前都會在紐約蘇富比拍賣行公開展示。

運動鞋公開拍賣的最高落槌價是2017年透過加州運動紀念品拍賣公司SCP拍出的19萬373美元，那雙簽過名的Converse球鞋據傳喬丹在1984年奧運籃球決賽穿過。