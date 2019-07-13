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為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

職場有個很常見的現象，就是極少數的員工雖然工作表現及績效平平，卻經常獲得升遷，升遷次數有時甚至高於績優員工。

暢銷管理書籍作者蘇西‧威爾許（Suzy Welch）表示，這當中有許多原因，但有一點最為關鍵。她認為，勇於向前衝的人，他們的人格特質比較開朗、外向，這在職場是一項很實際的優勢。

威爾許30年前就讀哈佛商學院時第一次注意到這件事，她當時發現求職時最先被錄用的人，並不是班上最聰明的同學，而是受歡迎的同學。這些人擁有「許多特質，包括友善、外向、熱情、真誠待人以及善於溝通，他們懂得計劃去海邊野餐，也會在下課後稱讚你上課的發言很棒。」

威爾許起初看不順眼這群活躍的同學，「我有一次打電話回家向我媽抱怨，覺得自己的學業成績根本無用武之地。」

但威爾許接著說：「我後來發現各種公司都有這種員工。現在我自己當老闆，才了解這箇中奧妙。一家公司只有在員工展現高度團隊合作及上演八點檔戲碼的頻率降低時，公司才能變更好。」

「重點在於，只有個性開朗、外向的員工能辦到這兩件事。當這些員工的實際付出遠高於交辦事項時，他們鐵定成為老闆眼裡最喜愛的員工。」

威爾許也說，如果你生性內向，不要感到失望，「我有兩個小孩也是個性內向，但他們在職場的表現相當出色。」威爾許請她的孩子「向同事和老闆表明，不要將他們的內向當作是壞事」。

威爾許表示，「內向的人只是利用不同的方式與他人溝通，他們必須清楚表明這件事。建議這種人多向人微笑，不只有在應該笑的時候才笑，因為人們不知道你內心在想什麼，他們只會看見你的表情。」

威爾許表示，長遠來說，「工作能力的重要性歷久不衰，這意味著即使你個性內向，但因為你相當優秀，上司最終仍會注意到你」。不過在那之前，個性外向的同事還是比較吃香，只是老闆通常不會點破。

威爾許表示，勇於向前衝的人，他們的人格特質比較開朗、外向，這在職場是一項很實際的...
威爾許表示，勇於向前衝的人，他們的人格特質比較開朗、外向，這在職場是一項很實際的優勢。路透
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