哈佛加史丹佛畢業 希臘總理為何被譏智商只有5歲?

2019-07-13 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



看扁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis ）差不多是希臘的全民運動。毒舌者故意口齒不清，以通常暱稱孩童才會用的Koulis直呼其名：甚至嘲諷他只有五歲小孩的智商，又說不出個所以然，乾脆以他眼睛眨個不停當作理由。

米佐塔基斯率領新民主黨強勢贏得國會大選並宣誓就職總理後，習慣「黑」他的人或許可以先閉嘴。

1968年出生於雅典政治世家的米佐塔基斯，父親在1990年代初期擔任希臘總理，有「鋼鐵紳士」之稱；姐姐曾擔任希臘外交部長和雅典市市長；外甥柯斯塔斯·巴科揚尼斯在今年5月的地方選舉當選雅典市市長。

擁有哈佛和史丹佛大學的傲人學歷，米佐塔基斯米佐塔基斯2004年成為希臘國會議員，2016年被選為新民主黨主席。

米佐塔基斯表示，姓氏確實幫助他首度進軍國會，但後來愈來愈像是負擔：「我認為選民投票給我不是因為我出身政治世家；反而是選民不計較我來自政治世家，還願意投票給我。」他疾呼：「要評斷我，請根據我的履歷而非姓氏。」

紐約時報認為，持平而論，假如沒有一個當過總理的父親，就算米佐塔基斯想要克紹箕裘恐怕也沒辦法。

由於前總理齊普拉斯太失民心，新民主黨近幾年從地方到中央的選舉連戰皆捷，讓米佐塔基斯握有前所未有的主控權。

可是他也只有一次機會：希臘民眾並未忘記，讓國家破產、全民深受撙節之苦的元凶，就是新民主黨。倘若米佐塔基斯真有本事一邊減稅一邊維持4%的經濟成長率，新民主黨可望再度長久執政。