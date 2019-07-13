今年最大IPO沒了 安布英博亞洲事業香港掛牌喊卡

2019-07-13 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



全球最大啤酒商安布英博公司（AB InBev）旗下的百威亞太控股（Budweiser Brewing Company APAC Limited）香港上市計畫案喊卡，消息人士透露，主因美國投資者開出的認購價低於定價區間。

百威亞太控股預定籌得98億美元的首次公開發行股票（IPO），原本可榮登今年全球最大IPO案，安布英博希望透過這次籌資減輕債務負擔。IPO案宣告終止後，安布英博股價上周五一度挫跌4.9%，收跌3%。

彭博資訊分析師指出，百威亞太控股IPO案撤銷，投資人打消安布英博加速去槓桿的預期。安布英博的債券原本走高，因市場預期IPO可使該公司加速減少債務，現在安布英博只能專注改善現金流，才能達成這個目標。

安布英博聲明表示：「基於多項因素，包括當前的市況，本公司將不再繼續進行百威亞太控股IPO案。我們將密切關注市況，恪遵金融規範，評估各種提升股東價值、優化事業和推動長期成長的選項。」

消息人士指出，百威亞太的IPO定價區間為港幣40元至47元，雖然已獲避險基金和私人財富經理人認購，但一些大型美國投資人開出的價格卻低於這個水準。