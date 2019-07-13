今年最大IPO沒了 安布英博亞洲事業香港掛牌喊卡
全球最大啤酒商安布英博公司（AB InBev）旗下的百威亞太控股（Budweiser Brewing Company APAC Limited）香港上市計畫案喊卡，消息人士透露，主因美國投資者開出的認購價低於定價區間。
百威亞太控股預定籌得98億美元的首次公開發行股票（IPO），原本可榮登今年全球最大IPO案，安布英博希望透過這次籌資減輕債務負擔。IPO案宣告終止後，安布英博股價上周五一度挫跌4.9%，收跌3%。
彭博資訊分析師指出，百威亞太控股IPO案撤銷，投資人打消安布英博加速去槓桿的預期。安布英博的債券原本走高，因市場預期IPO可使該公司加速減少債務，現在安布英博只能專注改善現金流，才能達成這個目標。
安布英博聲明表示：「基於多項因素，包括當前的市況，本公司將不再繼續進行百威亞太控股IPO案。我們將密切關注市況，恪遵金融規範，評估各種提升股東價值、優化事業和推動長期成長的選項。」
消息人士指出，百威亞太的IPO定價區間為港幣40元至47元，雖然已獲避險基金和私人財富經理人認購，但一些大型美國投資人開出的價格卻低於這個水準。
百威亞太控股IPO案失敗，對香港股市而言也是一大挫敗。在美中貿易緊張持續升溫之際，當局原本希望這項上市案能夠吸引其他國際知名企業。目前，英國資料中心營運商Global Switch和消費者貸款公司捷信（Home Credit）正計畫在香港上市。
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