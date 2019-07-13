關稅戰打到現在 為何美企不願回巢

2019-07-13 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國總統川普向中國祭出關稅大刀，盼能拉攏大量的美國企業回鄉，迄今卻未能如願以償。

根據中國美國商會近期調查，在美中貿易戰的衝擊下，約41%美企考慮或正將據點撤離中國，但大部分著眼於東南亞及墨西哥，只有不到6%選擇回到美國。今日美國報（USA Today）報導，主要原因為下列四大點：

一、欠缺完整供應鏈

許多企業表明，中國具備完整的供應鏈體系，得以支應生產製造，但美國卻缺乏同等網絡。知名保溫瓶品牌Klean Kanteen執行長奧斯古說：「至少需要五至七年時間打造資本密集的基礎設施、研發及培訓人才，才能運用國內產能。」但公司沒有足夠的獲利率及營運資金，彌補這段期間的損失。

二、工資高及強勢美元

根據波士頓諮詢公司，近幾年美國和中國的薪資差距不斷縮小，但美國勞工的調薪幅度超過生產力增幅，意謂美國勞工成本相對較高。Trading Economics數據顯示，美國工人平均月薪超過3,200美元，相較之下，越南平均約為237美元、印尼188美元、泰國425美元、墨西哥約400美元。

此外，強勢美元「導致美國外銷品較貴」。

三、政策

美國向柬埔寨、印度、印尼及泰國提供貿易優惠待遇，豁免這些國家多數商品的進口關稅。此舉當初目的是藉此幫助開發中國家發展經濟。

四、鄰近中國的地緣優勢

中國美國商會主席蔡瑞德表示，許多美國企業正在分散供應鏈，減少對中國依賴。但美企並未打算拋下坐擁13億人口的全球第二大經濟體，中國還是許多生意的最大單一市場。

戶外運動品牌Columbia主管唐汶（Katie Tangman）說：「在本地生產製造讓我們在中國市場保有競爭力，同時足以支應美國的創新研發就業。」