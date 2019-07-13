美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）主席鮑爾形同預告本月篤定降息的加持之下，美國股市周五繼續上漲，三大指數同步創下收盤新高。美股能否再登巔峰，要看下周開始美國企業財報季的表現。

標普500指數周五漲0.6%，首度收在3,000點之上。道瓊工業指數繼周四攻克27,000點關卡後，又漲243.95點，再創27,332.03點的歷史新猷。 那斯達克綜合指數漲0.6%，也收在歷史新高8,244.14點。

保德信金融集團首席市場策略師寇斯比（Quincy Krosby）說：「顯然就Fed下次會議動向而言，鮑爾的訊息甚具指標意義，不僅只是含糊承諾要維持經濟景氣於不墜。」

美國降息大勢既已確立，市場焦點轉到下周開始的企業財報季，由花旗集團、摩根大通率先揭曉財報成績。據FactSet統計，標普500指數第2季獲利料下滑2.9%。已對第2季發布財測的114家企業中，77%發表偏空的預測。

Bleakley顧問集團投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「如果數字不符預期，股市震盪難免。由於關稅和經濟成長走緩的關係，加上美股已處於新高，財報季面臨處處地雷的情況更甚已往，絕不容許太多閃失。」

除了財報季外，左右大盤的更大變數仍是貿易戰。美中雙方雖已宣布休兵，但目前為止談判看不出什麼進展。

富國投資機構美股策略師雷恩（Scott Wren）說：「財報結果想必不佳，但市場看的是未來，看的是財測如何。業者一定會用貿易摩擦做為藉口，有人甚至會歸咎於強勢美元。但其實美元帶來的影響已有一年之久。」