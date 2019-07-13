蘋果總部價值估1300億元 列全球最貴建築之一

2019-07-13 19:56 中央社 奧克蘭13日綜合外電報導



根據本週最新鑑價報告，位在美國加州古柏迪諾（Cupertino）、有著甜甜圈造型的蘋果公司（Apple）總部，價值41億7000萬美元（約新台幣1300億元），為全球最高價建築之一。

這棟建築當年是斥資50億美元（約新台幣1560億元）興建。相比之下，全球最高建築杜拜哈里發塔（BurjKhalifa）的建造經費是15億美元，新加坡濱海灣金沙酒店則是大約55億美元。

古柏迪諾所屬聖克拉拉郡（Santa Clara）副估稅員金斯堡（David Ginsborg）表示，這棟280萬平方英尺的非常規物業很難鑑價。

他說：「我的意思是，這座建築各方面都是客製化打造；不過到頭來，它仍是座辦公大樓，我們還是能估價。」這棟設計複雜的環狀建築，搭配特製玻璃和特殊設計的磚瓦，周圍環繞著莫哈維沙漠的松樹。

英國「衛報」（Guardian）報導，按照加州1%上下的地產稅規定以及聖克拉拉郡的鑑價，蘋果每年須向加州繳交4000萬美元以上的地產稅金。

這筆稅金的25%最大比例用以充裕當地各小學的經費，15%作為當地消防隊的經費，而6%交由古柏迪諾市政府斟酌使用。根據蘋果園區（Apple Park）開發合約，蘋果為社會住宅基金挹注585萬美元，也為改善基礎設施以及紓解附近若干城市的交通投入7500萬美元。。

聖克拉拉郡估稅員史東（Larry Stone）表示，蘋果是當地最大的地產稅納稅人；「當然，他們也是一大雇主，這是另一個造福本郡之處」。

然而批評人士指稱，僅占蘋果營收九牛一毛的這些支出，不足以彌補這家公司造成的房價上漲危機和遊民問題。