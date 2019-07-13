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創辦人來自台灣！耐能AI人臉辨識全球第一 擊敗中國億元獨角獸

2019-07-13 13:02中央社 洛杉磯12日專電

台灣創業家劉峻誠在全球人工智慧（AI）領域發光，他創辦的耐能（Kneron）公司傳捷報，日前在美國的比賽中，擊敗中國某AI獨角獸，居全球羽量級人臉辨識演算法的領先地位。

美國國家標準暨技術研究院（NIST）是隸屬於聯邦商務部的政府實驗室，5日公布人臉辨識比賽（FaceRecognition Vendor Test，FRVT）最新報告，在131個參賽模型中，有6個模型小於64MB，達到業內公認的羽量級。

耐能Kneron-003模型的VISAMC、VISA、Mugshot、Wild、Child EXP等多項測試跑分均位居第一，在大頭照（Mugshot）測試中甚至高於中國某AI獨角獸（估值超過10億美元）的1.3GB模型。

美國國家標準暨技術研究院的比賽結果，代表著美國國家採購的官方指導，以及全球工業界實際應用的黃金標準。10多年來，FRVT被視為全球最權威的人臉辨識比賽，其比賽成績也成為檢驗各廠商人臉辨識技術實力的關鍵指標。

耐能智慧公司創辦人兼執行長是現年38歲的劉峻誠，他畢業於國立成功大學電子工程系，擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）電子工程學博士學位。

耐能在2015年於加州聖地牙哥成立，短短幾年內在AI人工智慧領域屢創佳績，劉峻誠表示，特別感謝科技部及駐洛杉磯科技組的幫助，公司獲得的訂單也越來越多，必須不斷招聘好手加入。

他說：「在全球競爭上，耐能非常努力才有一點小成績。尤其面對大陸廠商，完全是不同等級，他們擁有強大的媒體、政府資金等資源，我們能在困境中突圍，在一些領域上贏過他們，很不容易。」

除了本次參賽的2D人臉辨識模型之外，劉峻誠表示，耐能還擁有領先的3D人臉辨識技術，已與奇景光電、鈺創科技等大廠合作，推出基於結構光、雙目視覺、ToF等主流技術的3D感測解決方案。

耐能的傑出表現被認為是台灣人的新創人工智慧公司中最快成為獨角獸的佼佼者，並吸引那斯達克（NASDAQ）的注意，主動在紐約時代廣場以「耐能領航邊緣人工智慧」宣傳，希望吸引耐能在那斯達克公開發行。

耐能智慧公司創辦人兼執行長劉峻誠。　記者李珣瑛／攝影
耐能智慧公司創辦人兼執行長劉峻誠。　記者李珣瑛／攝影
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