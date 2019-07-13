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北京將制裁參與對台軍售美企 美參議員：愚蠢行為

2019-07-13 11:11聯合報 記者張加╱即時報導

對於中國大陸宣布將制裁參與對台軍售的美國企業，美國聯邦參議員梅南德茲12日直說，這是個愚蠢的行為；眾院外交委員會主席恩格爾則指出，制裁也不會改變美台的好感情。

總統蔡英文過境美國紐約，12日出席在下榻飯店舉行的歡迎酒會，梅南德茲（Robert Menendez）、恩格爾（Eliot Engel）、眾議員夏波（Steve Chabot）、游賀（Ted Yoho）、麥考爾（Michael McCaul）皆到場並致詞。

梅南德茲會後受訪，被問及中方宣布將制裁參與對台軍售的美企一事，梅南德茲回應，北京決定制裁的企業，可能不會涉及銷售物件給中方，因為國防產業有些限制，所以這是種愚蠢的行為。

梅南德茲並說，很高興美方最近批准售台重要防務設備，以繼續捍衛台灣民主。

恩格爾指出，每個國家都可以依照自己意願行事，但制裁不會削弱美國對台友好情感，美國也不會背棄台灣人民。恩格爾表示，身為眾院外委會主席，他會盡一切可能繼續保持美台關係蓬勃發展，並在台美立場相同的領域，致力合作。

眾院外委會12日發布新聞稿指出，該會組成跨黨代表團到紐約拜會蔡英文，雙方談論如何基於民主與人權等共享價值，深化夥伴關係。

夏波表示，台灣是美國密切友人與強大貿易夥伴，在台灣面臨中方的霸凌時，美方必須持續支持台灣。

美國國務院8日才批准對台出售逾22億美元的戰車等軍備，行政部門已知會國會。中國大陸發言人耿爽12日在記者會表示，為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁；但耿爽並未說明具體的制裁細節與對象。

美國聯邦參議員梅南德茲。記者張加／攝影
美國聯邦參議員梅南德茲。記者張加／攝影
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