親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

全球領袖不能說的祕密！為它冒出替身、死在任上在所不惜...

全球最貴建築之一！ 蘋果飛碟新總部估值1294億元

2019-07-13 10:54聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

根據最新鑑價結果，蘋果位在美國加州庫博蒂諾市（Cupertino）的甜甜圈形巨無霸新總部蘋果園區（Apple Park）價值41億7000萬美元（約台幣1294億元），成為全球最貴建築之一。

庫博蒂諾市所在的聖塔克拉拉郡副估稅員金斯堡（David Ginsborg）承認，這筆280萬平方英尺的房地產很難鑑價。他表示，「該建築各方面都是客製化打造，設計複雜的環狀主建築，特殊處理的玻璃和特製瓷磚，周圍環繞著莫哈韋沙漠的松樹。但到頭來，它是一座辦公大樓，我們還是能估價」。

該棟建築耗資50億美元打造。相較之下，全球最高建築---杜拜哈里發塔耗資15億美元；新加坡濱海灣金沙酒店的建造成本則約為55億美元。

按照加州規定，房產稅每年1%，因此蘋果每年要繳稅4000多萬美元。

該筆稅收中約25%供作當地小學補助經費，另外15%用於當地消防服務，6%的稅收則由庫博蒂諾市政府自由支配。

聖塔克拉拉估稅員史東說，蘋果為當地最大的房產稅納稅人，「他們是最主要的雇主，這對該郡來說有另一個好處」。

但批評人士認為，蘋果每年繳的稅和營收比起來只是九牛一毛，未能抵銷其造成的房價上漲危機和街友問題。

作為蘋果園區開發協議的一部分，該公司提供585萬美元作為平價住宅基金。另外投資7500萬美元用於改善基礎建設，以紓解附近幾個城市的交通壅塞情形。

蘋果新總部「蘋果園區」鑑價41億7000萬美元，成全球最貴建築之一。取自維基百科...
蘋果新總部「蘋果園區」鑑價41億7000萬美元，成全球最貴建築之一。取自維基百科，Daniel L. Lu提供
分享

建築房地產蘋果
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

美國企業遭中國當局騒擾 科氏集團高層不准出境

2019-07-13 10:18

預期聯準會降息 美股三大指數齊創歷史新高

2019-07-13 04:56

聲稱為了改良技術 Google：會聽語音助理錄音

2019-07-13 01:42

戴姆勒又調降獲利展望

2019-07-13 01:42

砸7億美元 亞馬遜將教員工新技能

2019-07-13 01:42

亞馬遜開發高階Echo聲控機器人

2019-07-13 01:42

星上季GDP增0.1% 十年最低

2019-07-13 01:42

日韓貿易紛爭難解 美提三方會談

2019-07-13 01:42

文在寅承諾跳票 韓基本工資漲幅縮小

2019-07-13 01:42

Fed護盤 道瓊漲破27,000點

2019-07-13 01:42

美企Q2財報…五大看點

2019-07-13 01:42

出口下滑…南韓調漲工資踩煞車

2019-07-13 00:50

警訊！星國Q2陷10年來低谷

2019-07-13 00:18

鮑爾救經濟 扮「世界央行」總裁

2019-07-12 23:32

熱帶風暴 美農業新威脅

2019-07-12 23:26

美6月PPI升幅 高於預期

2019-07-12 23:23

全球原油庫存 意外增加

2019-07-12 23:23

趁火打劫 南韓零售商以日韓貿易戰為由 哄抬晶片價格

2019-07-12 23:16

神準料中1987股災的投資人 已出清美股、美債

2019-07-12 22:17

星GDP+陸出口同陷萎縮 全球經濟剉咧等

2019-07-12 22:14

日本BIT Point交易再出包 價值35億日圓虛擬貨幣遭竊

2019-07-12 14:29

谷歌承包商 會聽取語音助理錄下內容

2019-07-12 14:16

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

優衣庫母公司迅銷 上季獲利不如預期

2019-07-12 02:36

韓上半年FDI腰斬

2019-07-12 02:36

日韓拚化解爭端 今首度對話

2019-07-12 02:36

【彭博專欄】長期寬鬆號角響？

2019-07-12 02:36

美6月CPI漲幅大於預期

2019-07-12 02:36

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

鮑爾硬擋臉書數位幣計畫

2019-07-12 02:36

分析師：美元看貶 美股看升

2019-07-11 23:34

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

美低勞動成本股 高盛喊買

2019-07-11 23:25

熱帶風暴效應 油價攀七周高點

2019-07-11 23:22

彭博專家：美股這波漲勢…很平庸

2019-07-11 23:13
看更多

熱門文章

降落一半機長突然全身發青 飛機空中翻轉嚇壞乘客

2019-07-12 12:21

訂炸雞等1個半小時 外送員一個舉動讓他氣消

2019-07-12 17:50

女優下體流綠汁他咬牙上工… 清水健爆AV界新規「開拍前氣味檢查」

2019-07-13 08:32

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32

S-400到貨！專家：美制裁臨頭 土耳其未來很艱難

2019-07-12 23:36

影／蘇聯核潛艇沉沒30年 輻射汙染仍超標80萬倍

2019-07-12 18:04

「俠客」歐尼爾身價翻四倍的祕訣：仿效貝佐斯投資

2019-07-12 15:55

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

熱到受不了！ 麋鹿闖入民宅自救 找到「寶物」消暑

2019-07-12 13:22

兩次強震 衛星圖現地殼破裂

2019-07-12 13:56

影／殺母兇手出庭！兩兒子氣不過、將他拖下椅狠揍

2019-07-12 16:51

全球領袖不能說的祕密！為它冒出替身、死在任上在所不惜...

2019-07-13 10:00

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

趁火打劫 南韓零售商以日韓貿易戰為由 哄抬晶片價格

2019-07-12 23:16

至少他在乎！川普狂轟比特幣 支持者卻喜出望外

2019-07-13 00:42

華為：鴻蒙是為物聯網開發 安卓依然是手機首選

2019-07-12 15:21

西雅圖遭兩次地震侵襲 與近期加州地震無關

2019-07-13 04:51

加拿大前大使警告中國 官方急撇清

2019-07-12 14:56

全看懂代表老了！ 1張圖掀熱議15歲網友驚喊：全都沒看過

2019-07-13 09:08

川普指中國失信 G20後沒買美農產品

2019-07-12 14:22

神準料中1987股災的投資人 已出清美股、美債

2019-07-12 22:17

影／加拿大航空遇「晴空亂流」 急降夏威夷35人傷

2019-07-12 12:37

星GDP+陸出口同陷萎縮 全球經濟剉咧等

2019-07-12 22:14

被控用英國切達而非法國起司！主廚氣到要求米其林除名

2019-07-12 14:00

S-400飛彈運抵安卡拉 土耳其恐越美國紅線

2019-07-12 18:38

預期聯準會降息 美股三大指數齊創歷史新高

2019-07-13 04:56

索馬利亞知名飯店遭恐攻 至少7人喪生

2019-07-13 05:57

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

解禁！沙國女權再進化 擬今年內讓女性可自由出國旅行

2019-07-12 23:23

當網友就好？荷航籲民眾少飛一點「視訊取代面對面」

2019-07-12 14:27

日本BIT Point交易再出包 價值35億日圓虛擬貨幣遭竊

2019-07-12 14:29

手下因捲入性醜聞請辭 川普抱屈：他是個偉大的部長

2019-07-12 23:11

彭斯稱將處理中國宗教問題 北京：有點大言不慚

2019-07-12 16:38

川普6訪威斯康辛拚連任 還得看郭董給不給力?

2019-07-12 20:50

動保人士抗議南韓吃狗肉 女星金貝辛格現身力挺

2019-07-12 23:14

伊朗海上對峙英國 逼出美英聯軍？

2019-07-12 13:48

日韓貿易紛爭難解 美提三方會談

2019-07-13 01:42

大陸自美進口 上半年減30%

2019-07-13 01:59

美國企業遭中國當局騒擾 科氏集團高層不准出境

2019-07-13 10:18

取暖？川普邀200名網紅鐵粉進白宮同樂

2019-07-12 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top