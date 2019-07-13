美國企業遭中國當局騒擾 科氏集團高層不准出境

2019-07-13 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



紐約時報報導，中國當局不准美國科氏工業集團（Koch Industries）一位高層主管離境長達數天，北京當局顯然想向美國總統川普傳達訊息，其他美國企業人士擔心自己會成為下一個。

另外，一位美國前外交官在北京協助主辦一場科技論壇，也遭到中國當局騒擾，想把他帶走問話。也有一家美國工業集團正在研擬應變計畫，以防萬一在中國的辦公室被搜索，伺服器被扣押。

企業高層﹨官員和其他常去中國的美國人接受紐約時報訪問時表示，日益擔心中國當局騒擾美國人，把他們留下來問話，或不准離境。

他們擔心美中貿易緊張可能使企業人士和前官員成為被鎖定的目標。三名受訪人士說，一些公司正在檢討或加強應變計畫，以防員工面臨這些問題。

博欽律師事務所（Perkins Coie）北京辦事處的合夥人齊默曼（James Zimmerman）說：「中國政府提高賭注，在邊境、飯店拘留美國人，明顯向川普政府傳遞一個訊息：若被逼急了，他們可能進行人質外交。」

他說：「他們若往這方向走，美國企業不會接受，恐危及美國在中國數以十億美元計的投資。」

美國人士遭騒擾的程度仍不清楚，但最近幾起事件令人憂心。美國企業在中國公開討論這類問題，恐遭到政治化的司法體系懲罰，或遭到國營媒體號召民眾抵制。

三名知情人士說，今年6月初，保守派億萬富豪兄弟檔戴維與查爾斯．科赫（David and Charles Koch）經營的科氏工業集團一名華裔美籍主管，被告知不能離開他在中國南部下榻的一家飯店附近，接著他被訊問了幾天。

中國當局告知他不准他出境，但未沒收他的護照。在美國國務院介入後，他才被放行。

兩名知情人士認為，這次事件意在向川普傳遞訊息。科赫兄弟被認為是共和黨人士的大金主，包括國務卿龐培歐，他曾為共和黨堪蕯斯州聯邦眾議員。

科氏集團在中國也有龐大投資，雇用2萬3000多人，去年該集團一家子公司表示，將加碼投資上海一家化工廠逾10億美元。

6月底，中國當局試圖訊問一名協助舉辦北京人工智慧論壇的美國前外交官。6月25日晚上，飯店人員打電話到這名前外交官的房間，表示大廳裡有公安人員找他談話。他發電郵給另一名與會的美國人，兩人一起去大廳。