Fed主席鮑爾出席國會證詞 五關鍵要點一次看

2019-07-13 01:38 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）已結束本周連續兩天在國會山莊的聽證會。以下鮑爾在接受國會議員答詢時的五大要點：

● 鮑爾已準備好降息

鮑爾在Fed於6月的決策會議後便暗示，若未來幾周美國經濟前景未能好轉，7月可能降息。他10日大致淡化正面消息，轉而強調全球經濟成長與貿易不確定性風險所引發的憂慮。

鮑爾也一再援引疲軟的通膨數字，物價壓力疲弱不振，降低了加強刺激經濟的風險。

●鮑爾獲的國會支持

Fed主席須定期到國會作證，而鮑爾的公開行程顯示，他接任Fed主席以來，已分別以單獨或小型會議的形式，與116位國會議員會面（包括與鮑爾見過兩次面以上者）。

鮑爾的耕耘也取得收穫。民主黨籍議員對鮑爾很友善，鼓勵他強硬面對川普的持續批評；共和黨籍議員也未加入川普的砲轟行列。賓州參議員圖米（Pat Toomey）4日便盛讚這位Fed主席在前一天的發言；鮑爾3日說，就算川普試圖開除他，他也不會離開。

當然，當前有利的經濟環境也幫上了忙。鮑爾贏得的國會善意，將在經濟陷入不景氣時遭遇真正的考驗。

●Fed官員非常擔心利率維持在零附近的水準

日本15年前掉入棘手的陷阱：通膨趨緩、利率逼近零，推升成長並對抗衰退的能力又有限。

鮑爾3日解釋讓通膨率維持在聯準會2%目標值的重要性，「日本過去25年來的經驗，留下許多值得學習的教訓，我們所有人都已非常謹慎地看待。」

不過，他並沒有回應降息規畫所招致的兩大批評：Fed在經濟不景氣還沒有很明顯時便動用珍貴的政策彈藥，以及降息可能加劇資產泡沫。

當然，央行幾乎沒有零風險的政策選擇。若要避免陷入日本所遭遇的問題，鮑爾的做法顯示，他認為現在採取太少行動的成本風險，高於採取太多行動。

●鮑爾認為勞動市場還有更多改善空間

Fed官員多年來都相信，必須提高利率以免通膨過高，因為低迷且持續下滑的失業率，代表整體經濟的閒置產能減少。

但鮑爾3日駁斥勞動市場已熱絡或緊俏到足以可能大幅推升通膨的說法，「要形容某種現象熱絡，必須要真的感受到熱度。但我們看到許多企業難以找到合格勞工的報導，但卻沒有反映在工資上」。

●對緊縮貨幣政策的支持消失了

過去十年來的多數時間裡，許多共和黨籍議員都特別反對Fed藉由把短期利率調降至零附近、並購債以壓低長期利率，來刺激經濟成長的做法。

快轉至今，Fed藉由暗示可能降息、並於今年9月結束縮減規模3.8兆美元資產負債表，以轉向寬鬆的做法，本周卻幾乎沒有招致國會議員的批評。總統川普至今仍大力反對緊縮貨幣政策；最近之前好幾位共和黨議員都支持緊縮政策。