為達通膨目標 Fed降息將埋下泡沫未爆彈

2019-07-13 00:51 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



聯準會（Fed）現在美國經濟情勢憂慮到準備降息，但在Fed不再擔心經濟後，股價又可能高到成為該央行必須要擔心的新問題。

華爾街日報指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）周三出席國會眾議院金融服務委員會聽證會時說，「貿易緊張相關的不確定性、及對全球經濟強度的疑慮，持續對美國經濟前景造成壓力」，他也指出通膨依然低迷。

這形同宣告Fed本月稍後降息已成定局，而且還有可能至少9月再降息一次。投資人也依據這個發展反應，在鮑爾發表證詞前走低的股價應聲上漲，回到接近歷史紀錄水準的價位。

當前股市處於高檔、就業市場也很強勁，確實令人有點難以理解Fed打算寬鬆貨幣政策的計劃。同時，全球經濟局勢也並非一帆風順，也有美中貿易緊張、通膨率持續低於Fed的2%目標值等合理的經濟憂慮。

但顯然，若Fed計劃降息，能夠提供該央行認為經濟所需的支撐，降息之舉也將推升資產價格。若Fed希望把該機構偏好的通膨指標（最近都約在1.6%附近徘徊）提高至2%的目標水準，所需要的刺激措施也將大幅提高資產價格。

Fed降息時，會以多種管道刺激經濟。例如利率下跌會鼓勵民眾擴大借貸與支出，進而直接提振經濟。

資產價格也是降息政策奏效的重要一環。利率下降將吸引投資人承擔更多風險，把現金從儲蓄帳戶等安全地點，轉移到股票等風險較高的長期資產。股市財富增加，人們覺得手頭更寬裕，因此會增加支出。資產價值提高，也讓企業與消費者擁有更多能用於借款的擔保品，形成另一個低利率影響經濟的通道。

目前股價現來已不便宜。根據FactSet，標普500指數已預估獲利計算的本益比為17倍，仍高於過去23年可得數據的平均16倍；過去23年也包含了一些極端的估值，例如達康泡沫期間。

在Fed達到刺激經濟措施的企求效果、以及更高的通膨率時，股價也可能被嚴重高估。若之後股價大跌，Fed將面臨真正棘手的問題。