至少他在乎！川普狂轟比特幣 支持者卻喜出望外

2019-07-13 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國總統川普對比特幣砲火全開，比特幣擁護者卻在一片罵聲中看到一絲曙光。

川普周四在推特貼文接二連三砲轟比特幣，說自己不是加密貨幣的粉絲，「它們根本不是錢、價值波動劇烈且無中生有」，這種毫無管束的數位資產「會導致非法行為，包括毒品交易與其他違法活動。」川普同時將箭靶指向臉書加密幣Libra，認為它「不怎麼可靠也沒立足點。」

儘管如此，部分數位貨幣的產業人士對此卻喜聞樂見：儘管美國當局仍對數位貨幣充滿疑慮，但連美國總統都拿出來談了，反映出加密貨幣日益受到重視。

儘管川普及聯準會（Fed）主席鮑爾對臉書加密貨幣Libra滿是忌憚，數位資產管理公司Morgan Creek Digital合夥人龐普里亞諾卻認為：「若比特幣毫不重要，根本不會有人關注。當局開始正視比特幣，意謂它相當重要或具有威脅，抑或兩者皆是。」

更多支持比特幣的民眾則憂心美國正步步落後。像瑞士及日本已有一套監管架構控管加密貨幣，吸引相關項目及投資進駐。美國加密貨幣創業家表示，若要刺激加密幣蓬勃發展，國內需要更明確的監管制度。懷俄明州區塊鏈工作小組合夥創辦人隆葛（Caitlin Long）呼應：「若美國持續打壓比特幣，只會被其他歡迎加密幣的國家拋在後頭。」

全球最大的數位貨幣交易所之一幣安（Binance），大部分的業務都在美國境外，執行長趙長鵬表示，美國模糊的制度讓國內外人士感到困惑。

庫幣科技（CoolBitX）美國營運主管麥克森說：「川普公然對未監管的虛擬資產嗆聲，代表他認為Libra對當前財務造成威脅。」日前鮑爾及兩黨議員對Libra也提出廣泛質疑，並懷疑這種數位貨幣預定在2020年正式發行的可行性。