趁火打劫 南韓零售商以日韓貿易戰為由 哄抬晶片價格

2019-07-12 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



日韓貿易戰開打，南韓一些線上零售商趁火打劫，大幅調漲電腦DRAM晶片售價，為打算購買DRAM晶片以組裝、升級電腦的消費者帶來不便。

韓國時報報導，三星電子生產的16GB DDR4 PC4-19200 DRAM上周初的價格約6.5萬韓元（55美元），但如今已調高至10萬韓元。日本政府1日宣布將實施出口管制後，南韓一些網路零售商就調漲DRAM晶片的售價。

零售商以晶片供應短缺為由，調高產品價格，但這種說法遭業界人士打臉。消息人士透露，日方限制出口後，DRAM晶片並未出現供應不足的問題，這似乎是零售商趁機哄抬價格的伎倆。

一名消費者在網路商城上表示：「我在7月5日以更高價格下單購買DRAM晶片，原本以為得趕在進一步漲價前買下晶片，但在得知日本的出口限制未影響DRAM製造後，我馬上取消訂單。零售商在耍小把戲。」

另一名消費者則說，不想被國內零售業者當「盤子」（傻子）耍，決定直接上海外網站購買DRAM晶片。