神準料中1987股災的投資人 已出清美股、美債

2019-07-12 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



聯準會（Fed）高唱鴿調，激勵美股道瓊工業指數11日破天荒收盤漲破27,000點，若近日內持續攀登新高峰也不令人意外。但已有分析師提醒投資人居高思危，一位曾料中1987年華爾街股災的知名投資人更早在本月初就翻多為空，並且出清美國股票與債券，暫時退場觀望。

財經新聞網站MarketWatch報導，隨著美股迭創新高，居高思危的警告聲也愈來愈響。美銀美林（BAML）12日就發布報告示警，提醒客戶注意，未來數月美國股市和債市價格可能「漲過頭」，之後可能面臨資產價格觸頂下滑的風險。

Milton Berg Advisors執行長伯格（Milton Berg）更早在本月初就發覺情況不妙。他根據一些專屬的指標和歷史資料，判定後市苗頭不對，於是7月2日對標普500指數和那斯達克指數展望翻多為空。在此之前，今年來他的兩大投資組合已大漲20%以上。

伯格接受財經媒體集團Real Vision訪問時表示，他在此時出場的一大原因是：「我們有一份清單，上面列出100多個指標，拿來與以前市場觸頂時的情況對照。結果100多個指標當中，只有兩個與以前市場觸頂時所見的價位不相符。」

伯格大有來頭，在金融界有「金童」之稱，曾與「金融大鱷」索羅斯（George Soros）及其量子基金的操盤手朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）共事過，最出名的事蹟是精準預料到1987年美國股市崩盤。

不過，伯格承認，有一點與股市即將觸頂的觀點格格不入，就是美國30年期公債以6個月和12個月線圖來看，現在的表現「遠優於」以前價格漲到最終頂部時的表現。經濟衰退疑慮促使投資人紛紛湧入債市規避風險。