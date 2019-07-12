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星GDP+陸出口同陷萎縮 全球經濟剉咧等

2019-07-12 22:14經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

貿易緊張持續醞釀，拖累全球企業信心及商業活動之際，亞洲兩個重要經濟體12日又同步傳出警訊！新加坡第2季經濟意外陷入萎縮，中國6月出口也由擴張轉為負成長。

高度依賴貿易的新加坡跟南韓一樣，向來是全球需求的關鍵指標。與上季相比，星國第2季國內生產毛額（GDP）折合年率為負3.4%，降幅為2012年來最深；中國海關總署12日公布的數據顯示，以美元計，中國6月出口比去年同期下滑1.3%，遠不如前一月的成長1.1%；6月進口年減7.3%，遠不如預期。

中國預計15日公布第2季GDP，屆時可望看見經濟降溫的更明確證據。

馬來亞銀行金英證券研究部（Maybank）經濟學家蔡學敏表示，「新加坡是煤礦坑中的一隻金絲雀，對貿易相當開放，卻也十分敏感」，認為星國這項經濟數據預示亞洲其他國家的經濟可能持續放緩。

亞洲及歐洲6月的製造業生產活動同步萎縮，而美國經濟就算持續擴張，增速也非常緩。根據國際貨幣基金（IMF），亞洲向來是全球的成長引擎，這地區的GDP占全球占比超過60%。

新加坡與區域及全球供應鏈的關係錯綜複雜，以至於更容易受全球經濟放緩及貿易戰波及，過去幾個月的出口便深受其害，包括5月出口陡降，降幅為2013年初以來最深。

新加坡財政部長王瑞杰在臉書發文表示，並未預期星國今年陷入衰退，不過政府正「密切觀察情勢」。

新加坡與區域及全球供應鏈緊密交織，因此更容易受到全球經濟放緩與美中貿易戰波及。美...
新加坡與區域及全球供應鏈緊密交織，因此更容易受到全球經濟放緩與美中貿易戰波及。美聯社
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