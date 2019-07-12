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「俠客」歐尼爾身價翻四倍的祕訣：仿效貝佐斯投資

2019-07-12 15:55經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

新聞網站Business Insider報導，前NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）接受媒體專訪時表示，採納亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezo）的投資策略，讓他的身價淨值大約翻了四倍。

歐尼爾已從籃壇退役，如今是天使投資人，投資一些有潛力的新創公司。歐尼爾最近接受華爾街日專訪時說：「我曾聽貝佐斯說過，他的投資是依據這種事業能否改變人們的生活而定。他說：「一旦我開始採用那種策略，我想，我的淨值大概已變成原來的四倍。」

在19年NBA職籃生涯中，歐尼爾約賺進3億美元，根據Money雜誌的報導，他用這些錢從事各式各樣的投資，包括早年就投資入股Google和蘋果、投資拉斯維加斯夜總會，以及連鎖速食店像是Five Guys、Auntie Anne's和Papa John's等。

自2011年宣布退休以來，歐尼爾便積極投資，如今成果豐碩，和一些職業運動好手退休後財務困窘的情況迥然不同。

歐尼爾對華爾街日報表示，他拿昔日賺的錢當投資資本，轉投資他喜歡的公司。他說：「如果有份企畫書擺在我桌上，但我不相信那回事，我連看都不看。我做生意時，吸引我投入的不是錢。」

歐尼爾說，Google是他目前為止最佳的投資，但讓他最樂的是投資Krispy Kreme甜甜圈連鎖店。

他告訴華爾街日報：「我喜歡甜甜圈… Krispy Kreme供應美味的甜甜圈。打從大學嚐過後，我從此就愛上了。」

前NBA球星「俠客」歐尼爾表示，採納亞馬遜創辦人貝佐斯的投資策略，讓他的身價淨值...
前NBA球星「俠客」歐尼爾表示，採納亞馬遜創辦人貝佐斯的投資策略，讓他的身價淨值大約翻了四倍。歐新社
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