三星Hynix不是深受日本出口管制之害？股價卻不跌反漲

2019-07-12 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



上周日本對出口南韓三項關鍵耗材實施出口管制之後，受此管制影響最深的兩大南韓晶片製造商三星電子與SK海力士，這周股價反而隨晶片價格走高。

華爾街日報指出，市場以熱情回應日本出口管制的理由在於，投資人相信出口管制正好可以勒緊這兩家記憶晶片大廠的生產，緩解市場供過於求的現象。全球的記憶晶片需求因為美中貿易戰消費性電子產品市場走弱，低迷已久。

道瓊社訪問首爾的證券投顧，也說日本的出口管制給了南韓晶片廠一個「好藉口」來降低產量，未來幾個月記憶晶片市場供需失衡的情況可以改善。南韓本地媒體報導了三星和SK海力士計劃減產，但兩家公司均未證實相關報導。

駐香港Bernstein Research分析師Mark Newman說：「對三星和SK海力士，這個壞消息反而帶來正面效應。」他指出，日本的出口禁令一出，客戶擔心日韓貿易戰惡化晶片供應會斷炊，正在對三星和SK海力士追加訂單。