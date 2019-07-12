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人工智慧再躍進 多人撲克賽擊敗頂級職業玩家

2019-07-12 14:43中央社 綜合外電報導

人工智慧（AI）程式在成功於西洋跳棋、西洋棋、圍棋及雙人撲克擊敗人類後，再於多人撲克挑戰人類成功。

美國卡內基美隆大學（Carnegie MellonUniversity）的研究員與臉書（Facebook）的人工智慧計畫合作，今天宣布他們的程式在6人無限注德州撲克中，擊敗一群頂級職業玩家。

卡內基美隆大學電腦科學教授桑德霍姆（TuomasSandholm）說：「（人工智慧系統）Pluribus在多人撲克中成就了超人的表現，堪稱是人工智慧和賽局理論的里程碑。」Pluribus獲勝的成果刊登在美國期刊「科學」（Science）。

桑德霍姆和在臉書人工智慧部門工作的布朗（NoamBrown）合作。布朗一邊工作一邊在匹茲堡的卡內基美隆大學完成博士學業。

根據Pluribus的創作者所言，這項科技可用以解決「真實世界各式各樣的問題」，例如在撲克牌局中，涉及虛張聲勢或隱藏關鍵資訊的行為。

這項程式一開始就擊敗兩位重要的撲克冠軍艾里亞斯（Darren Elias）和佛格森（Chris Ferguson），他們各自打了5000手牌。

研究員表示，接下來在另一個實驗，Pluribus面對13位職業好手，一次對上5位。在總數1萬手牌的對戰中，這項程式「獲得勝利」。

Pluribus起初和自己對戰，一點一滴的學習，透過撲克牌的出牌順序，獲取最佳優勢。

艾里亞斯說：「它的主要優點是運用綜合策略的能力。」

人工智慧（AI）程式在成功於西洋跳棋、西洋棋、圍棋及雙人撲克擊敗人類後，再於多人...
人工智慧（AI）程式在成功於西洋跳棋、西洋棋、圍棋及雙人撲克擊敗人類後，再於多人撲克挑戰人類成功。示意圖／台北國際電腦展
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