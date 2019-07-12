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偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

谷歌（Google）11日承認，世界各地的第三方承包商能透過手機或智慧喇叭，如Google Home等，定期聽取人工智慧語音助理錄下的談話內容。比利時媒體VRT近日取得1000多筆對話音檔，披露該做法涉及嚴重的個人隱私問題。

比利時廣播公司VRT報導，這些錄音可能會洩漏有關用戶的個人資料，如姓名和地址等。還指出，谷歌語音助理也會在用戶不知情的情況下錄製客戶的聲音，且會將用戶的談話內容誤解為指定的喚醒詞，像是「Hey Google」 或 「OK Google」。

對此，谷歌產品經理蒙西（David Monsee）11日發表部落格文章說，「我們剛剛得知，一名語言審查員洩漏機密的荷蘭音檔數據，這違反了我們的數據安全政策。我們正在審查自己在這領域中的保障措施，以防止類似不當行為再次發生」。

蒙西表示，語言專家只會聽到「所有錄音片段中的約0.2%」，谷歌的承包商會聽取錄音內容以更加理解不同的語言、口音和方言。他說，這是建構語音技術過程中的一個關鍵步驟，對於創建谷歌語音助理等產品是必要的。

谷歌條款未明確說明用戶與語音助理的談話內容會被聽取，但確實強調公司會在更新服務或創建新功能時，分析那些數據。

彭博新聞今年稍早的報導指出，亞馬遜的智慧語音助理Alexa也會透過承包商聽取用戶錄音檔，亞馬遜證實該篇報導。谷歌當時就承認，他們也會聽取匿名錄音內容。

谷歌語音助理的錄音功能可以關閉，但如此將會失去人性化的互動。關閉錄音功能後，語音助理將無法識別個人聲音和學習用戶的聲音模式。

倫敦亞倫．圖靈研究所的科技隱私研究員維利（ Michael Veale） 表示，如此針對個人資訊的洩漏方式可能不符合歐盟的歐盟個資法 GDPR。維利說：「你必須非常具體地說明你正在執行什麼以及如何執行，我認為谷歌沒有做到，因為這令人發毛。」

谷歌坦承，第三方承包商會聽取智慧語音助理錄下的談話內容，圖為家庭智慧音箱Goog...
谷歌坦承，第三方承包商會聽取智慧語音助理錄下的談話內容，圖為家庭智慧音箱Google Home。路透
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