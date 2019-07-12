Fed本月底當真篤定升息？部分官員在開會前有異議

2019-07-12 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）主席鮑爾周四仍著重將焦點放在全球風險，可能因此引發Fed降息，但並非所有Fed官員都這麼鴿派，至少兩位聯邦準備銀行總裁仍樂觀認為，美國經濟持續成長，企業前景穩健。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克對降息的必要性持懷疑態度。他說，「我還沒有看到暴風雲形成風暴」。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，從失業率較低和消費支出來看，很難支持「踩油門」。波斯提克和巴爾金今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）都沒有表決權。

鮑爾在為期兩天的國會證詞中強調全球經濟放緩帶來的風險正在增加，市場也充分反映Fed將在7月末會議上降息。鮑爾還表示，強勁的美國6月就業數據並未影響他對貨幣政策的看法。

儘管波斯提克和巴爾金都沒有表決權，但如此鮮明對比的評論表明Fed在本月底召開貨幣政策會議前面臨為難的處境。

不過，鮑爾的看法同一天有重量級同僚紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯和理事布雷納德力挺，兩人都有表決權。

威廉斯說：「與今年上半年相比，增加政策寬鬆度的狀況和理由隨時間推移而有所增強，我認為我會繼續這樣看，」 「我們面臨不確定性，特別是與貿易和全球成長有關。我們還面臨通膨預期疲軟的問題，顯然通膨數據繼續低於2%」

布蘭納德則表示，Fed在制定利率政策時應該考慮到美國經濟所面臨走下坡的風險。

她表示，根據風險管理的基本原則，在通貨膨脹處於疲軟狀態時考慮下行風險將支持軟化預期的貨幣政策路徑。