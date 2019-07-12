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美銀：放棄強勢美元政策可讓美元貶10% 甚至引發貨幣戰

2019-07-12 09:25經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普最近幾周盯上中國和歐洲的匯率行為，並批評聯準會（Fed），讓分析師猜測美國可能干預市場以削弱美元。美國銀行認為，如果是川普想要美元走軟，可以放棄強勢美元政策，使美元貶值5%至10%，但可能導致貨幣波動的急劇升高，甚至掀起貨幣戰爭

強勢美元政策（Strong Dollar Policy）是美國前財政部長魯賓1995年上任時提出，承諾不貶值，增強外國對美國國債的需求。強勢美元政策鞏固了美元作為世界準備貨幣的地位，使得政府能夠保持較低的融資成本，因為貿易夥伴國將他們的美元收入存入美國國債。

美國銀行的外匯策略師Athanasios Vamvakidis、Ben Randol和Adarsh Sinha的報告指出，強勢美元政策可以被「強勁成長政策」取代，美元可以相應調整。但分析師警告，政府需要謹慎傳達這種轉變，不能破壞對美國資產的興趣。

報告指出，雖然放棄這項政策不是宣布貨幣戰爭，但卻有可能引發其他國家央行的報復。在全球數據疲軟、通膨預期下降、貨幣政策工具有限和貿易局勢緊張的情況下，美元急劇貶值可能引發其他央行的政策反應。

美國銀行認為，放其強勢美元政策可讓美元走貶。 歐新社
美國銀行認為，放其強勢美元政策可讓美元走貶。 歐新社
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