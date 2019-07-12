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太意外 新加坡第1季經濟僅成長0.1% 難擋貿易戰打擊

2019-07-12 08:43經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

新加坡政府第2季經濟較去年同期僅成長0.1%，遠不如分析師原估的1.1%，反映出口持續衰退。

新加坡第2季與上季比較折算年率之經濟成長率萎縮3.4%，經濟專家原估可成長0.5%。第1季按年率成長3.8%。

製造業按年率下降6%，建築業下降7.6%，服務業下降1.5%。

新加坡仰賴貿易和全球供應鏈整合，因此禁不起全球經濟成長減速和貿易戰的打擊。出口這幾月來備受衝擊，5月出口重摔幅度創下2013年初以來之最。

仰賴貿易和全球供應鏈整合的新加坡禁不起全球經濟成長減速和貿易戰的打擊。路透
仰賴貿易和全球供應鏈整合的新加坡禁不起全球經濟成長減速和貿易戰的打擊。路透
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