太意外 新加坡第1季經濟僅成長0.1% 難擋貿易戰打擊

2019-07-12 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



新加坡政府第2季經濟較去年同期僅成長0.1%，遠不如分析師原估的1.1%，反映出口持續衰退。

新加坡第2季與上季比較折算年率之經濟成長率萎縮3.4%，經濟專家原估可成長0.5%。第1季按年率成長3.8%。

製造業按年率下降6%，建築業下降7.6%，服務業下降1.5%。