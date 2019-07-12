需求放緩前景打壓油價 美通膨強勁使金價回落

2019-07-12 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌，因石油輸出國組織（OPEC）預測明年原油需求放緩。金價下跌，因美國通膨數據優於預期，讓市場對聯準會（Fed）大幅降息的預期降低。

布蘭特原油期貨下跌0.49美元或0.73%，結算價報每桶66.52美元。西德州原油期貨下跌0.23美元或0.38%，結算價報每桶60.20美元。

美國生產商在墨西哥灣風暴來臨前削減當地原油產量近半，油價周三一度升至逾一個月高點。但OPEC周四表示，在競爭對手增產的同時，明年全球對其原油的需求將下降，儘管OPEC與盟友延長減產協議，仍將出現供應過剩，油價周四回落。

金價周四觸及一周高點1,426美元，但美國消費者物價指數（CPI）強於預期，6月核心通膨升幅為近一年半來最大，令市場懷疑Fed是否會如預期大幅降息。

黃金現貨下跌1%，報每英兩1,404.40美元，美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,406.70美元。

TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示：「通膨讓金價回落，因為數據對進一步降息的必要性構成挑戰。但金價周三可能上漲有些過快，周四的走勢只對周三漲勢的反應，目前仍穩穩地站在1,400美元上方。」