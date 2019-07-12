高盛：美國干預匯率的風險升高 但或許只能獨自行動

2019-07-12 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普一再指責其他國家的外匯做法，使得對美國干預匯率可能性的討論愈來愈熱烈，高盛集團示警，美國出手讓美元貶值的風險正在攀升。

美國上次干預外匯市場是在2011年，當時日本發生災難性地震，日圓飆升，促使美國與盟國聯手干預，提振美元。

高盛策略師Michael Cahill表示，美國外匯政策成為投資者的重要問題，貿易形勢的疑慮使各種狀況都可能發生。他說：「美國直接外匯干預的風險很小，但卻在上升。雖然這有違近幾十年的常態，但已開發市場中央銀行近年來更積極地使用其資產負債表，而外匯干預類似於非常規貨幣政策。」

川普上周推文指責歐洲和中國正在「大玩匯率操縱遊戲」後，外匯干預就成為了一個熱門話題。川普擔心強勢美元破壞他的經濟議程，這也是他屢屢批評美國聯準會（Fed）的原因。

Michael Cahill指出，以往干預匯率時，美國財政部和Fed通常會提供相同金額的資金，但如果Fed選擇不加入，將「大幅限制」干預規模。但即使財政部單獨行動，「我們預期這一做法的象徵意義仍將具有重大的市場效應」。