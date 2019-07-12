台股ADR全面上漲 台積電漲0.5%

2019-07-12 07:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四全面上漲，台積電漲0.5%，費城半導體指數漲0.3%。

台積電高出台股的溢價縮減為1.4%。

美股標普500指數、道瓊工業指數周四締造收盤紀錄新高，主因聯準會（Fed）主席鮑爾的證詞重申央行準備採取適當行動支撐美國經濟成長。

道瓊工業指數收漲227.88點或0.85%，至27,088.08點；標普500指數上漲6.84點或0.23%，至2,999.91點；那斯達克指數下跌6.49點或0.08%，至8,196.04點。

台灣加權股價指數昨天跌44.94點收10,843.42點，台積電漲1.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 66.60 +2.63 68.40 -2.36

友達 AUO 8.80 +1.46 9.03 -2.57

中華電 CHT 113.79 +0.03 113.50 0.25

台積電 TSM 253.41 +0.47 250.00 1.36

聯電 UMC 14.44 +0.43 14.95 -3.44

資料來源：彭博