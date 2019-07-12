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道瓊升穿27,000點 標普逼近3,000點大關 同創收盤新高

2019-07-12 07:03經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股標普500指數、道瓊工業指數周四締造收盤紀錄新高，主因聯準會（Fed）主席鮑爾的證詞重申央行準備採取適當行動支撐美國經濟成長，川普政府撤回一項意在消弭聯邦醫保計畫中、藥價退費的法案，激勵醫療類股走高。

道瓊工業指數收漲227.88點或0.85%，至27,088.08點；標普500指數上漲6.84點或0.23%，至2,999.91點；那斯達克指數下跌6.49點或0.08%，至8,196.04點。

道瓊指數史上首度漲破27,000點整數關卡，標普500指數則再次於盤中突破3,000點大關，但仍未能收在該關口之上，顯示投資者態度審慎。Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James表示：「標普500指數未能在升穿該水準之後站穩，這一直是一個很大的負面心理因素。」

美國總統川普周四在推特抱怨中國貿易政策，引發美股走低，顯示市場對貿易相關問題的敏感程度。川普政府放棄一項管制處方藥價格的計畫，醫保股上漲，金融股則隨公債殖利率走高。

聯合健康集團上漲5.5%，信諾集團股價飆漲9.2%。默沙東和輝瑞等製藥股則下跌，那斯達克生物科技股指數下跌1.5%。默沙東收跌4.5%，輝瑞跌2.5%。

Fed主席鮑爾第二天出席國會聽證會，他在參議院表示，由於通膨和失業率之間的關係脫鉤，貨幣政策有進一步寬鬆的空間。美國經濟仍面臨製造業活動令人失望、通膨疲軟以及貿易戰不斷升溫等因素的威脅，Fed已準備好採取適當行動。

美國勞工部公布的數據顯示，6月美國核心消費者物價指數（CPI）升幅為近一年半來最大，但不太可能改變市場對Fed本月降息的預期。美債殖利率攀升，標普500金融股指數上漲0.6%。

美股道瓊工業指數周四升穿27,000關卡，標普500指數則逼近3,000點大關。...
美股道瓊工業指數周四升穿27,000關卡，標普500指數則逼近3,000點大關。 美聯社
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