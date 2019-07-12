鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



鮑爾在參院作證時暗示，貨幣政策可能過於收緊。路透 分享 facebook

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，由於通膨和失業率之間的關係脫鉤，Fed貨幣政策有進一步寬鬆的空間。

鮑爾周四告訴參院銀行委員會，大約20年前，「失業與通膨之間的關係變得微弱」。「越來越弱，越來越弱。」

周四是鮑爾在國會作證的第二天，他強調美國經濟「處於一個非常好的狀態」。鮑爾指出，Fed希望「使用自己的工具使經濟保持在這個水平」，抵銷與貿易緊張局勢相關的全球製造業和商業信心下滑的影響。

Jefferies LLC首席金融經濟學家Ward McCarthy表示，「鮑爾發出了一個非常直截了當的信號，即他們打算降低利率。」

鮑爾告訴參議員，所謂「中性匯率」，即能保持經濟平穩運行的政策利率，已低於過去的預期，也就是說，貨幣政策過於收緊了。

他說：「我們漸漸了解，利率─中性利率─低於我們原先所料，我認為我們還將了解到，自然失業率也低於我們的預期。」「所以貨幣政策並沒有像我們想像的那麼寬鬆。」

事實上Fed官員已在6月將長期政策利率預期從3月時的2.8%下調至2.5%。

根據利率期貨的定價，投資人目前預料Fed在7月30日至31日的會議上篤定降息25個基點，不過在周四美國公布強於預期的通膨數據後，這種預期才略有降溫。

儘管Fed政策遭到川普政府的公開抨擊，但在聽證會上，兩黨議員均支持鮑爾捍衛Fed獨立性。