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道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13世界日報 記者張大仁／綜合報導

道瓊工業指數11日漲逾200點，史上首度漲破27,000點整數關卡。終場上漲22...
道瓊工業指數11日漲逾200點，史上首度漲破27,000點整數關卡。終場上漲227.88點，收在27088.08點。 歐新社
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聯準會(Fed)主席鮑爾國會作證指本月底能實施更寬鬆的貨幣政策後，在UnitedHealth股票領漲下，道瓊工業指數站上2萬7000點，收創歷史新高。

道指上漲227.88點或0.85%收2萬7088.08點。之前在2018年1月首次收於2萬6000點以上，這1000點的漲幅大概花了略微超過一年半，大部分取決於對Fed降息的預期，讓市場不受經濟放緩以及與中國貿易戰的影響。

自道指首次站上2萬6000點來，微軟一直是表現最佳的成份股，其間飆升約50%。同期Visa、思科系統和耐吉也大幅上漲。

KKM Financial CEO基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，「本周股市確定了不需要也不想要的事實，也就是要求鮑爾降息。」「但我對財報季的確有點謹慎，因為對貿易緊張局勢有部分不確定的展望，但推動股指的仍是鮑爾的鴿派立場。」

史坦普500指數上漲6.84點或0.23%收2999.91點，差一點就能站上3000點；那斯達克綜合指數下跌6.49點或0.08%收8196.04點。

在白宮放棄取消藥品退稅的議案之後，UnitedHealth股價飆升5.51%。 CVS Health和Cigna也分別上漲了4.69%和9.22%。

由於獲利優於預期，達美航空上漲1.16%。

鮑爾10日在眾議院金融服務委員會的證詞中表示，由於對經濟前景的不確定性依然存在，美國各地的商業投資「顯著」放緩。因此，對即將到來的降息的預期增加。

鮑爾11日重申了這些證詞。根據CME集團的FedWatch工具，市場對本月底降息的預期為100%。

道指新創下的里程碑只是歷史上最長牛市中的最新一個。自金融危機之後，牛市從2009年3月起步。當時，道指交投於6600點附近，而史指則徘徊在1000點以下。

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示，「當然，2萬7000點只是個數字，而且從全局觀點來看沒有什麼意義，」「話雖如此，它提醒了所有投資人，這個牛市多年來一直忽視所有可怕的頭條新聞，財政和貨幣政策帶來的雙重利益可能意味著它將比大多數人預期的要長很多。」

總經消息方面，消費者價格指數(CPI)上月漲幅超過預期，核心CPI創下一年半來最大漲幅。但這未能削弱投資人對Fed將降息的預期。

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