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Apple Pay潛力大 三年後交易額上看1,900億美元

2019-07-11 23:15經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師預期，儘管Apple Pay的交易額比起線上支付平台PayPal還差一大截，但Apple Pay將在接下來幾年拉近差距。

摩根士丹利10日預期，Apple Pay交易額在2022年將成長至1,900億美元，並在2027年以前攀升至3,040億美元；PayPal同期交易額預估分別為4,310億美元及5,790億美元。若加上PayPal Wallet等線下交易，理論上將讓PayPal在2027年以前的交易額再增加多達2,570億美元。

雖然PayPal目前擁有「最高消費者滲透率」，但論支援App/手機的數位錢包方面，蘋果則領先群雄，線上使用率自去年夏季調查以來，已大幅成長300個基點。分析師表示：「我們預期蘋果今年夏季與高盛及MasterCard合作發行的Apple Card，以及用戶透過Apple Pay消費能獲得2%的現金回饋，將能提高Apple Pay的曝光度及使用頻率。」

摩根士丹利在備忘錄指出，Apple Card為蘋果及高盛帶來雙贏局面，蘋果能藉此吸引更多人前往Apple實體店消費，並增加Apple Wallet和Apple Pay的使用率，帶動整體服務營收。

分析師表示，蘋果及高盛可能在首兩年改信用卡回饋機制，藉此吸引「更多持卡人」，並願意提高在Apple Pay及其他服務上的消費。「我們相信提高現金回饋，像是持卡在Apple Store及Apple Pay消費分別享有5%及3%現金回饋，能大幅增加持卡量及每股盈餘（EPS）。」

摩根士丹利指出，在Apple Card的助陣下，Apple Pay將在接下來幾年...
摩根士丹利指出，在Apple Card的助陣下，Apple Pay將在接下來幾年縮小與PayPal交易額上的差距。路透
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