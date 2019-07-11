Apple Pay潛力大 三年後交易額上看1,900億美元

2019-07-11 23:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師預期，儘管Apple Pay的交易額比起線上支付平台PayPal還差一大截，但Apple Pay將在接下來幾年拉近差距。

摩根士丹利10日預期，Apple Pay交易額在2022年將成長至1,900億美元，並在2027年以前攀升至3,040億美元；PayPal同期交易額預估分別為4,310億美元及5,790億美元。若加上PayPal Wallet等線下交易，理論上將讓PayPal在2027年以前的交易額再增加多達2,570億美元。

雖然PayPal目前擁有「最高消費者滲透率」，但論支援App/手機的數位錢包方面，蘋果則領先群雄，線上使用率自去年夏季調查以來，已大幅成長300個基點。分析師表示：「我們預期蘋果今年夏季與高盛及MasterCard合作發行的Apple Card，以及用戶透過Apple Pay消費能獲得2%的現金回饋，將能提高Apple Pay的曝光度及使用頻率。」

摩根士丹利在備忘錄指出，Apple Card為蘋果及高盛帶來雙贏局面，蘋果能藉此吸引更多人前往Apple實體店消費，並增加Apple Wallet和Apple Pay的使用率，帶動整體服務營收。