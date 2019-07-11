日韓貿易爭端 危及全球科技市場

2019-07-11 23:02 中央社 首爾11日綜合外電報導



日本限制半導體與顯示器相關原料出口，南韓三星恐因原料供應中斷蒙受巨大損失。（路透） 分享 facebook

日本與南韓爆發的激烈外交爭議，威脅到南韓的電腦與智慧型手機重要零組件生產。分析師指出，這場紛爭可能會打擊全球科技市場，並導致消費者付出更高代價。

東京當局上週表示，將對南韓限制出口含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料，這3種原料是南韓生產智慧型手機晶片的最主要原料。日韓兩國爭端，源於二戰時期遭日本企業強徵南韓勞工的賠償議題。

此爭端短期內沒有解決跡象，各界普遍憂心，可能會延擱5G技術與可折疊螢幕的推出。台北集邦科技（TrendForce）資深研究主管吳雅婷（Avril Wu）告訴法新社：「如果情況持續下去，可能導致生產減少，並推升記憶體（晶片）價格，進而提高最終產品價格。即便南韓本身有庫存，但3個月後就會出現缺貨困境。」

南韓總統文在寅昨天形容當前情勢「空前緊急」，並指示各企業領導人為危機做好因應準備。

日本目前仍拒絕談判，這對南韓龍頭手機廠商三星電子及SK海力士（SK Hynix）是不利消息。韓亞金融集團旗下韓亞金融經營研究所（Hana Institute ofFinance）指出，兩家公司所生產的晶片占全球晶片市場將近2/3，同時也供貨給包括蘋果（Apple）、華為（Huawei）及亞馬遜（Amazon）等科技巨擘。