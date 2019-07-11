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英國薪資調查 華裔薪資超越白人

2019-07-11 19:21台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英國國家統計辦公室數據顯示，英國工作階級中，華裔的薪資在各族群裡居冠，比英國白人...
英國國家統計辦公室數據顯示，英國工作階級中，華裔的薪資在各族群裡居冠，比英國白人還高。（photo by BenGrantham via flickr, used under CC License）
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英國國家統計辦公室發表數據指出，華裔族群是英國所有族群中薪資最高！平均來說，華裔比白人每小時多賺2.28英鎊，印度裔也比白人多，而孟加拉裔則敬陪末座。有趣的是，在兩性薪資方面，僅孟加拉裔女性賺得比男性多。

根據英國《每日電訊報》報導，英國國家統計辦公室分析於2012年到2018年的薪資資料發現，在族群薪資分布上，華裔與印度裔是薪水最高的前兩名，英國白人則屈居第三。華裔平均時薪高達15.75英鎊，而英國白人僅有12.03英鎊。

Rahman Lowe律師事務所的就業律師拉荷曼指出，這份數據顯示華裔和印度裔工人階級較能從教育體系中脫穎而出，並藉此在就業職場中取得更好的薪資待遇。但數據也顯示，除了華裔與印度裔之外，其他族群都有薪資歧視的問題，尤其又以孟加拉裔墊底，時薪僅有9.6英鎊。

致力於改善中低收入家庭環境的政策分析師哈娜漢指出，黑人與其他少數族群的受教情形與就業率在過去數十年已經有獲得顯著的改善，但他們在職場上仍飽受薪資歧視。她認為政府在改善兩性薪資差距的同時，應該也要致力於縮短這些少數族群與其他族群的薪資差距。

《英國廣播公司》指出，在不同族群的兩性薪資差異上，印度以23.3%的薪資差距排名第一，華裔以19.1%排名第二，英國白人則以18.5%排名第三。統計顯示，幾乎所有的族群女性薪資都少於男性，只有孟加拉裔的女性薪資高於孟加拉男性，且高出10.5%。

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薪資英國華裔
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