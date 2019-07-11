南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



南韓反日情緒高，SONY在地營運將被衝擊。(photo by Wikipedia under CC license） 分享 facebook

南韓、日本貿易爭端持續升高，南韓發起抵制日本製貨品運動，包括SONY、Nikon、CANON與奧林巴斯等日本知名科技產品業者都開始擔憂這股風潮對營運的影響。《商業韓國》新聞報導指出，時序越靠近8月15日南韓光復節，反日情緒將越來越高，抵制日貨影響將擴大。

不買日本貨

日本政府經濟產業省限制含氟聚醯亞胺、光阻劑、蝕刻氣體高純度氟化氫共3項關鍵電子原料出口到南韓後，日本媒體還引述安倍政府官員談話，出口至南韓的部分氟化氫最終會流入北韓，可能被用來製造化學武器。

日本這些言行引爆南韓民眾反日風潮。超過3萬5000人在青瓦台網站上簽署線上請願書，呼籲抵制日本產品。有80個工會組成的韓國消費者合作聯盟發起抵制日本產品，以及禁止到日本旅遊活動。

根據《韓國時報》報導，針對南韓反日情緒，包括豐田汽車、本田汽車、優衣庫(Uniglo)，以及SONY、Nikon、CANON與奧林巴斯等數位相機業者最擔心未來營運的衝擊程度，他們也認為，安倍政府的單方面行動導致這樣的情況，還說不準兩國未來貿易衝突影響，只能持續密切關注。

反日將更激烈

SONY、Nikon南韓分公司已經見到數位相機銷售下滑情況，CANON、奧林巴斯則不透露銷售狀況。根據南韓價格比較網站Danawa.com的統計報告，7月第一周數位相機的銷量較6月最後一周減少9％。

根據《商業韓國》報導，三星電子副會長李在鎔日前飛往日本拜會當地主要銀行業者，雙方都表達對日本、南韓兩國關係惡化的憂慮。報導預期，8月15日光復節前，南韓反日情緒只會越演越烈。

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