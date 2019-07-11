即時雨？分析師：聯準會若降息 將給人行喘息空間

2019-07-11 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



分析師表示，市場普遍預期聯準會將降息，這將給中國人行（央行）更多喘息空間。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日赴國會作證時表示，經濟仍有下行風險，包括貿易戰打擊企業投資且通膨力道也微弱，因此Fed將採取適當行動，維持經濟擴張，這番話強化市場對Fed最快本月底調降利率的預期，使標普500指數一度翻越3,000點大關，美國債券殖利率也走低。

聯準會較寬鬆的貨幣政策環境，將減輕人行施行寬鬆貨幣政策壓力。在美中貿易戰下，中國經濟難以獲得動能。上周的數據顯示，中國6月財新服務業採購經理人指數（PMI）降至四個月低點，同月財新製造業PMI也在歷經三個月的擴張後萎縮。

人行過去幾個月推出許多刺激經濟的舉措，包含降低民營企業的籌資成本。民營企業貢獻了中國大部分的經濟成長、並提供多數就業。

摩根大通資產管理全球市場策略師安德森說：「我不認為聯準會一定降息，但如果真的降息，這表示人行有了喘息空間，可觀察已施行的政策是否對經濟產生效果。」她還表示，若聯準會降息，人行讓人民幣貶值的壓力也將減輕，使人行更容易達成匯率持穩的目標，此外美國債券價格走高，也提升人行持有美債的價值，提升市場信心。

聯準會主席鮑爾10日發表證詞後，美元指數下跌0.4%，人行11日將人民幣中間價定為6.8677，稍微走強。

研究機構中國褐皮書執行長米勒則預期，如果聯準會降息，人行也將跟進，但調降基準利率純粹只是象徵性的舉動，不會影響多數企業，只有一小群中國國營企業支付基準利率。

路透10日發布的調查顯示，經濟學家預期人行今年將保持基準利率不變，並在下半年二度調降存款準備金率。

除了透過寬鬆貨幣政策支持經濟成長，北京也在最新一輪的刺激計畫中動用財政工具如減稅來拉抬經濟。