600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國知名電器大廠戴森（Dyson）創辦人戴森與妻子迪爾德麗，在新加坡以7380萬星元（約新台幣16.95億元），買下新加坡最高樓「國浩大廈」中的摩天住宅建案「華利世家」中的頂樓豪宅，面積約600坪，總共三層樓，是新加坡最大、最貴的豪宅。

國浩大廈坐落於中央商業區，位置絕佳，根據官網介紹，這是一座「立體城市」，將辦公空間、住宅、零售與餐飲、五星級酒店與城市公園為一體，樓高290公尺。

CNBC報導，戴森買下62至64層，這次出手破了當地豪宅價格紀錄。

這間豪宅有許多豪華設施，包括專屬游泳池、泳池畔休憩涼亭、按摩浴缸房、酒吧和視聽娛樂室。

戴森還有專屬物業服務團隊，隨時為他包下私人飛機或遊艇，或舉辦一場社交晚宴，當然也少不了設計師和建築師團隊，將為戴森量身打造豪宅裝潢。

戴森去年10月選中新加坡做為新電動車廠的設廠地點，九個月後買下頂樓豪宅。戴森今年1月宣布，將公司總部從英國搬到新加坡，以接近快速成長的亞洲市場，引發軒然大波，因為他是英國脫歐的堅定支持者。