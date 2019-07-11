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影／打造億元潮鞋帝國 肯伊威斯特登富比世封面人物

2019-07-11 12:51聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國《富比世》雜誌最新一期封面故事，專訪饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），暢談他的億萬美元潮鞋帝國生意經。

肯伊威斯特2006年就開始設計鞋子，有次搭機時，跟碰巧鄰座的耐吉（Nike）時任執行長提及設計理念，於2009年首推「Air Yeezy」。始終掌控著「YEEZY」所有權的肯伊威斯特聲稱，他覺得耐吉只把他當成一般名人，又拒付權利金，他索性在2013年將合作對象換成愛迪達（adidas），條件是史無前例的15%權利金與一筆可觀行銷費。

與之相比，NBA天王巨星喬丹在年度銷售額約30億美元的「Air Jordan」所收權利金，才約5%而已。

肯伊威斯特靠著自己的名氣，加上妻子金卡戴珊一家發揮社群媒體的影響力，打造出他形容為「鞋界藍寶堅尼」的「YEEZY」，2019年營收預計將達15億美元，讓肯伊威斯特過去一年享有1.5億美元稅前收入。再加上音樂本業，肯伊威斯特資產淨值達2.4億美元，穩定走在晉身億萬富豪之路上。

他與愛妻金卡黛珊現育有兩個孩子；卡黛珊表示，他們家的裝潢設計都是老公在出點子，還說「從未見過有誰像他一樣注重細節。」

《富比世》雜誌透露，肯伊威斯特兩度拍攝穿著黑色兜帽衫的封面，還在周六晚間致電編輯，擔心文章沒有足夠的篇幅，描述宗教信念如何影響他的商業帝國。

或許這是因為他的事業並非一帆風順；時間調回2016年下半年，當時的肯伊威斯特債台高築，負債高達5300萬美元，一度透過推特懇求臉書創辦人祖克柏，為他的「創意」投資10億美元，引發外界側目。不久後，肯伊就取消剩下的巡演，自願入院一周治療睡眠不足與暫時性精神病。

幸好治療很成功，只有在他跟剛當選總統的川普在川普大廈會面時，才又「暴走」一次。肯伊威斯特將功勞歸給信仰，還稱躁鬱症不是障礙，而是解放想像力的「超能力」。

「瘋狂，」肯伊威斯特指出，「這個詞，往後不會被隨便使用。」他在專訪舉例，以前會寄出用詞粗魯的電郵抱怨設計風格，現在只需要引述舊約聖經，一樣能達到目的。

美國《富比世》雜誌專訪饒舌歌手肯伊威斯特，暢談他的億萬美元潮鞋帝國生意經。畫面翻...
美國《富比世》雜誌專訪饒舌歌手肯伊威斯特，暢談他的億萬美元潮鞋帝國生意經。畫面翻攝：Forbes
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肯伊威斯特形容自己打造的「YEEZY」為「鞋界藍寶堅尼」。這個潮鞋品牌2019年...
肯伊威斯特形容自己打造的「YEEZY」為「鞋界藍寶堅尼」。這個潮鞋品牌2019年營收預計將達15億美元，過去一年為肯伊威斯特帶來1.5億美元的稅前收入。畫面翻攝：Forbes
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