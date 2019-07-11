親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓粉真的在家裡等電話！最新民調：韓國瑜完勝郭台銘

懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

川普下令調查數位服務稅 美法貿易戰煙硝味濃

2019-07-11 11:44聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普已下令調查法國計畫推動、勢將嚴重衝擊美國科技巨擘的數位服務稅（DST）。這恐使華府與巴黎產生齟齬，且給美國鋪路以便對法國商品課徵懲罰性關稅----這是川普上任以來不斷在做的事。

此事也會給跨大西洋貿易緊張局勢加柴添火，目前的摩擦包括鋼鋁稅、汽車、飛機和農業。

美國貿易代表賴海哲10日發布聲明說：「美國非常關切法國參院預定11日通過的數位服務稅，會不公平地針對美國企業。」

法國研議的DST針對向法國消費者提供服務的大型科技公司，例如字母公司（Alphabet）旗下的谷歌或者是亞馬遜公司，因其承接廣告業務或經營數位市集，依年度營收課徵3%的稅。

華府官員和企業領袖主張，此稅不公平鎖定美國業者，可能導致雙重課稅。

但部分科技巨擘利用包括愛爾蘭在內的低稅率地區移轉收入，來規避在產生巨額獲利的國家繳稅，引發外界不滿。

法國將DST描述為加強施壓美國上國際談判桌，以達成多邊解決方案。巴黎官員誓言，一旦達成如何對數位經濟課稅的全球協議，可以取消相關的國內稅。

美國10日對法國DST啟動所謂的「301條款調查」，這是川普政府與中國打貿易戰以來的主要工具，可針對美國所謂的不公平貿易作為，提供加徵關稅的正當理由。

美國貿易代表署會在做成最終報告，建議是否該採取任何反制行動之前，都舉行聽證會，公開尋求民意。

儘管反對法國研議的數位服務稅，但賴海哲的聲明說，美國將持續與其他先進經濟體合作，探討如果對科技公司課稅。

美國正透過20國集團經濟論壇推動簽署全面性稅務協定。谷歌也贊成此議，該公司上月表示，這項改變意味矽谷科技巨擘在美國繳的稅會減少，在其他國家繳的稅則將增加。這與過去在母國繳稅較多的慣例大異其趣。

美國總統川普下令調查法國數位服務稅，是否不公平鎖定美國業者，此事恐引發美法貿易戰...
美國總統川普下令調查法國數位服務稅，是否不公平鎖定美國業者，此事恐引發美法貿易戰。圖為活動人士用寫有科技巨擘谷歌的箱子裝假鈔，抗議業者避稅行為的檔案照。美聯社
分享

法國川普
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

英航、萬豪酒店個資外洩遭罰巨款 臉書和谷歌剉咧等

2019-07-11 10:44

確保自由開放印太區域 美助卿：台是美可靠夥伴

2019-07-11 08:56

美法也來貿易戰？美為法科技徵稅啟動301調查

2019-07-11 07:38

降息有望激勵美股收紅 那斯達克指數創收盤新高

2019-07-11 05:21

福斯金龜車 走入歷史

2019-07-11 02:29

墨比爾斯：日韓貿易戰短期難解

2019-07-11 02:29

美返校季採購 手機、平板夯

2019-07-11 02:29

空巴造機 飛越波音

2019-07-11 02:29

歐明年經濟成長 下修至1.4%

2019-07-11 02:28

鮑爾證詞偏鴿 Fed最快月底降息

2019-07-11 02:28

文在寅：日韓貿易戰形勢 前所未有的緊急

2019-07-11 01:05

Dyson創辦人 搬進星國17億豪宅

2019-07-11 00:57

時代的眼淚~ 墨西哥產線送走最後一輛金龜車

2019-07-11 00:24

高盛：Fed降息難激勵股市

2019-07-10 23:47

波音飛機滯銷中！全球停飛的市場危機

2019-07-10 21:00

Fed主席國會作證 料聚焦貿易問題引發的政策改變

2019-07-10 17:42

美國威州投資生變？鴻海集團發聲明：決心不曾動搖

2019-07-10 16:05

義大利擴大支出 長年期國債續熱賣

2019-07-10 15:04

文在寅：日本管制是「空前的緊急情況」 要長期抗戰

2019-07-10 14:47

陸借出5兆美元外債 占全球GDP6%

2019-07-10 14:22

談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

2019-07-10 12:44

歐盟重罰後 Hello Kitty迷可在歐盟全境買到最新商品

2019-07-10 12:38

跨海追擊救漫畫？日本最大盜版「漫畫村」站長菲律賓被捕

2019-07-10 12:18

這個單人座電動車廠被華爾街看上了 股價單日飆漲34％

2019-07-10 09:33

日韓貿易戰 日韓代表WTO會中爭鋒相對激辯

2019-07-10 09:09

59％南韓半導體中小企業：日本不鬆綁 撐不過六個月

2019-07-10 09:07

豪有錢 ！中國借給全球5兆美元 占全球經濟產出6％

2019-07-10 08:44

寶鹼槓雷達 跨入防蟲業

2019-07-10 00:12

老牌食品廠金湯寶 取經科技業

2019-07-10 00:11

太空旅遊第一股 年底上市

2019-07-10 00:11

星際大戰…富豪爭霸

2019-07-10 00:10

加密幣經紀業 SEC擬鬆綁

2019-07-10 00:09

淡馬錫投資淨值增幅 放緩

2019-07-10 00:09

全球化工龍頭 大砍財測

2019-07-10 00:09

美投資人轉向 股債都押

2019-07-10 00:09

美聯邦支出延遲 經濟蒙塵

2019-07-10 00:08

9月恐提早觸及舉債上限

2019-07-10 00:04

【彭博專欄】勞動力流失 才是大問題

2019-07-06 23:24

【彭博專欄】債市熱潮…還沒看到盡頭

2019-07-06 02:46
看更多

熱門文章

「老公不再吻我因為太噁心」！人妻淚曝長期戴口罩是「這原因」

2019-07-10 20:37

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

為買珍奶路邊違停 愛車被貼滿「衛生棉」遭人報復

2019-07-10 16:53

飛往地獄的航班？ 70醉客飛機上開趴嘔吐3小時

2019-07-10 20:00

鮑爾國會證詞為降息鋪路 道瓊期指翻紅

2019-07-10 20:50

裸女闖入家門 男主人39槍把家轟成馬蜂窩還趕不走

2019-07-10 16:52

前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23

英駐美大使請辭 強生成眾矢之的

2019-07-10 22:51

父子檔組隊上陣比賽 只剩一人活著回家

2019-07-10 14:06

主人請攝影師偷拍「人生大事」 汪神來一擋...厭世臉氣：拍夠沒？

2019-07-10 20:17

「腎臟在心臟裡」川普再度語出驚人 嚇傻在場人士

2019-07-11 09:15

戴隱形眼鏡淋浴 英男右眼遭寄生蟲入侵

2019-07-10 14:04

批川普無能反被川普罵蠢蛋 英國大使請辭

2019-07-10 19:14

曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21

文在寅：日本管制是「空前的緊急情況」 要長期抗戰

2019-07-10 14:47

影／飛機半空中引擎冒火、零件脫落！ 乘客嚇到留遺言

2019-07-10 14:43

鮑爾證詞偏鴿 Fed最快月底降息

2019-07-11 02:28

德國總理梅克爾全身顫抖 一個月來第三次

2019-07-10 20:36

梅根微服出巡溫布頓 遭抱怨有如噩夢

2019-07-10 16:54

疑外公失手 11個月大女嬰從遊輪墜11樓高身亡

2019-07-10 20:58

川普開罵 stupid和foolish傻傻分得清楚？

2019-07-10 17:14

談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

2019-07-10 12:44

日媒：取得南韓不法出口戰略物資清單 含暗殺金正男毒劑

2019-07-10 17:59

空巴造機 飛越波音

2019-07-11 02:29

日、台壽險商大買美公司債未避險 匯損曝險大

2019-07-10 16:54

伊朗想劫持英籍油輪？ 被英軍艦驅離

2019-07-11 08:30

影／一封外洩密電撕裂美英？川普續罵梅伊 英外相回擊

2019-07-10 13:32

福斯金龜車 走入歷史

2019-07-11 02:29

「通往登機的捷徑」土國女子走入行李輸送帶 眾人嚇傻

2019-07-11 11:22

降息有望激勵美股收紅 那斯達克指數創收盤新高

2019-07-11 05:21

菲律賓血腥掃毒 已知最年輕遇難者為3歲女童

2019-07-10 21:50

中美貿易代表通話 美豁免110項陸輸美商品關稅

2019-07-10 23:50

龐培歐賀吉里巴斯國慶 聲明提及台灣

2019-07-11 05:43

離奇劫車 嫌犯朝車主丟黑蛇趁機奪鑰匙

2019-07-10 18:10

串起歐洲中國 俄准建2000公里超級公路

2019-07-10 23:39

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-10 18:25

利豐示警 中國工廠變得緊張絕望

2019-07-10 23:47

重啟貿易談判 傳川普允放軟批中香港政策力道

2019-07-10 22:06

Fed鞏固降息預期 那指創收盤新高 標普盤中突破3,000點

2019-07-11 07:02

要怪誰！通緝犯放響屁洩行蹤 遭警方活逮

2019-07-10 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top