川普下令調查數位服務稅 美法貿易戰煙硝味濃

2019-07-11 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普已下令調查法國計畫推動、勢將嚴重衝擊美國科技巨擘的數位服務稅（DST）。這恐使華府與巴黎產生齟齬，且給美國鋪路以便對法國商品課徵懲罰性關稅----這是川普上任以來不斷在做的事。

此事也會給跨大西洋貿易緊張局勢加柴添火，目前的摩擦包括鋼鋁稅、汽車、飛機和農業。

美國貿易代表賴海哲10日發布聲明說：「美國非常關切法國參院預定11日通過的數位服務稅，會不公平地針對美國企業。」

法國研議的DST針對向法國消費者提供服務的大型科技公司，例如字母公司（Alphabet）旗下的谷歌或者是亞馬遜公司，因其承接廣告業務或經營數位市集，依年度營收課徵3%的稅。

華府官員和企業領袖主張，此稅不公平鎖定美國業者，可能導致雙重課稅。

但部分科技巨擘利用包括愛爾蘭在內的低稅率地區移轉收入，來規避在產生巨額獲利的國家繳稅，引發外界不滿。

法國將DST描述為加強施壓美國上國際談判桌，以達成多邊解決方案。巴黎官員誓言，一旦達成如何對數位經濟課稅的全球協議，可以取消相關的國內稅。

美國10日對法國DST啟動所謂的「301條款調查」，這是川普政府與中國打貿易戰以來的主要工具，可針對美國所謂的不公平貿易作為，提供加徵關稅的正當理由。

美國貿易代表署會在做成最終報告，建議是否該採取任何反制行動之前，都舉行聽證會，公開尋求民意。

儘管反對法國研議的數位服務稅，但賴海哲的聲明說，美國將持續與其他先進經濟體合作，探討如果對科技公司課稅。