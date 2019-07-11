英航、萬豪酒店個資外洩遭罰巨款 臉書和谷歌剉咧等

2019-07-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國資訊委員會近日因個資外洩問題重罰萬豪酒店（如圖）和英國航空，但兩家業者可申訴。美聯社 分享 facebook 英國資訊委員會（ICO）近日因個資外洩問題，分別裁罰英國航空（BA）2億3000萬美元和萬豪酒店（Marriott）1億2300萬美元，對臉書、谷歌是壞消息，他們恐將面臨更高額的罰款。

ICO是根據一年前上路的歐盟通用資料保護規章（GDPR），針對英航2018年6月至9月間50萬名客戶個資遭竊，以及萬豪酒店2018年11月3億9000萬客戶資料外洩的事件開罰。ICO做成最後裁決之前，兩家公司還有機會申訴，他們也都表示會這樣做。

這兩家公司被罰之所以重要，原因不僅只是金額。GDPR是規範很寬但細節很少的法條，企業並不清楚歐盟主管單位會如何解讀，尤其是安全措施要做到什麼程度才算「足夠」。

GDPR最高可裁罰業者全球營收的4%。英航和萬豪的罰款分別占其營收的1.5%，ICO表示，兩家公司都完全配合相關調查。

這使得正被歐盟調查的谷歌和臉書等美籍科技公司惴惴難安，GDPR簡直就是為他們量身訂做的。根據兩家公司2018年營收，谷歌很可能被裁罰50億美元，臉書則是22億美元。

今年稍早，ICO表示將調查谷歌的廣告平台洩露客戶個資一案。谷歌已面臨法國監管單位依GDPR進行嚴查和罰款，1月剛剛因為「欠缺透明度」和未提供用戶有效控管方式等原因，繳了5700萬美元罰款。

臉書先前因用戶個資遭劍橋分析公司不當使用醜聞被罰64萬4000美元，目前又因臉書和Instagram平台違反用戶名稱和密碼保護一事遭調查，罰款恐遠遠超過英航和萬豪酒店。

DGPR的裁決包含隱私保護領域很少見的懲罰性用語，尤其是在美國。美國企業常先被視為網路犯罪的受害者，而非個資外洩的作惡者。