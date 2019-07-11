米努勤敦促華為供應商申請豁免 財政部：不是「敦促」

2019-07-11 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華爾街日報引述不願具名消息來源報導，美國財政部長米努勤敦促以往供貨給華為的美商提出申請，以便審核後若認定無涉國家安全，可以恢復對這家被列入出口管制黑名單公司的部分銷售。

華爾街日報說，米努勤的動作反映了最近川普政府對華為強硬立場的反轉。目前美國官員對於美國為求與中國能達成貿易協議，讓步到什麼程度，分歧仍然存在。華為被美國壓制的狀態已經成為美中貿易談判的一塊絆腳石。

美國財政部發言人Monica Crowley則不認米努勤有「敦促」華為的美國供應商採取行動。她表示，米努勤定期與私人企業執行長會談，「部長不會『敦促』（urge）任何企業採取和華為相關的任何行動。」

美國供應商若要恢復部分未危及國安的產品出口給華為，必須向商務部提出申請。華爾街日報認為，米努勤推動科技大廠提出出口許可申請，可能給商務部長羅斯帶來壓力，因為羅斯雖已呼應將配合川普對華為禁令的有條件鬆綁，但彈性會有多大，相關業者心中完全沒個準，不知哪些產品可以過關。