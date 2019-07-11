確保自由開放印太區域 美助卿：台是美可靠夥伴

2019-07-11 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院政軍事務助理國務卿庫柏10日在聽證會指出，美方評估，針對台灣主權的威脅不會減少或消失；美方需要確保台灣不僅能捍衛自身主權，且能在自由開放印太區域，發揮區域安全作用。

聯邦參院外委會10日舉行關於防務合作的聽證會，參議員賈德納（Cory Gardner）詢問庫柏（Clarke Cooper），評估台灣未來可能面臨來自中方的威脅為何？

庫柏回應，對台灣主權的威脅不會減少或消失，而美方需要考量與合作夥伴的關係，美國是個可靠的合作夥伴，當美國考量確保印太區域為何開放與自由時，台灣也是個可靠的合作夥伴。

至於美方如何支持台灣發展與整合不對稱戰力，庫柏表示，在美台合作的範圍內，美方尋求強化其能力，以確保他們不僅能捍衛自身主權，也能為自由開放印太區域，發揮區域安全作用。

此外，庫柏提及近期對台軍售案指出，符合台灣關係法，也與美國「一中政策」 一致。

賈德納表示，對台軍售的挑戰之一是過程時間太長，讓中方有更多機會可以表達反對；若對台軍售常態化，會讓美國與台灣及其它盟友有更好的合作機會，並確保美方履行台灣關係法與「亞洲再保證倡議法」（ARIA）。